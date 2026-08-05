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Ambedkar Nagar News: दिनेश को मिला विहिप जिला उपाध्यक्ष का दायित्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में, नारायण फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश मौर्य को विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। मौर्य ने समाजसेवा, धर्म और संस्कृति को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया।

दिनेश को मिला विहिप जिला उपाध्यक्ष का दायित्व
दिनेश को मिला विहिप जिला उपाध्यक्ष का दायित्व

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। समाजसेवी संस्था नारायण फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश मौर्य को विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मिलने पर फाउंडेशन व संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। इस मौके संगठन की ओर से उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि दिनेश मौर्य लंबे समय से सामाजिक धार्मिक और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनके अनुभव कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता से परिषद को नई मजबूती मिलेगाी तथा संगठन की गतिविधियां और अधिक प्रभावी होंगी। दिनेश मौर्य ने कहा कि परिषद से जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।

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धर्म, संस्कृति, राष्ट्रहित और समाजसेवा के कार्य नई उंचाइयों तक पहंुचाएंगे।

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