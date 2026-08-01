Ambedkar Nagar News: भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान रहे मंदिर व शिवालय

Ambedkar Nagar News: सावन माह के दौरान अम्बेडकरनगर में शिव भक्तों की बड़ी संख्या शिवबाबा धाम में पहुंची। भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना की और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी की हैं। डीएम और एसपी ने घाटों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की।

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सावन माह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, शिव भक्तों की आस्था व भक्ति भी चरम पर पहुंच रही है। नगर स्थित शिवबाबा धाम में शनिवार को आस्था व भक्ति का संगम देखने को मिला। भोले के भक्तों ने विधिवत पूजन अर्चन कर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। घंट घरियारों की मधुर धुन के बीच जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का मानना है कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा से बिगड़े कार्य भी सहजता से निपट जाते हैं। भक्तों का यही विश्वास व आस्था सावन माह को खास बनाता है।

शनिवार को पवित्र शिवबाबा धाम में बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना की। बेल पत्र, धतूरा व मिष्ठान अर्पित कर व धूप दीप जलाकर भगवान शिव से बेहतरी की कामना की। महिलाएं, युवा व युवतियों ने भी भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान होता रहा। इसके अलावा नगर के गायत्री मंदिर व शिवाला घाट पर भी महिलाओं के समूह ने पहुंचकर जल अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। ग्रामीण क्षेत्र के शिव मंदिरों व शिवालयों में सुबह के समय श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालु ने घरों में रुद्राभिषेक भी कराया। हालांकि यह दौर सोमवार से और बढ़ जाएगा। वहीं प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सोमवार को शिव मंदिरों व शिवालयों में कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रखा है।