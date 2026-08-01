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Ambedkar Nagar News: भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान रहे मंदिर व शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: सावन माह के दौरान अम्बेडकरनगर में शिव भक्तों की बड़ी संख्या शिवबाबा धाम में पहुंची। भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना की और हर हर महादेव के जयकारे लगाए। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी की हैं। डीएम और एसपी ने घाटों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की।

भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान रहे मंदिर व शिवालय
भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान रहे मंदिर व शिवालय

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। सावन माह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, शिव भक्तों की आस्था व भक्ति भी चरम पर पहुंच रही है। नगर स्थित शिवबाबा धाम में शनिवार को आस्था व भक्ति का संगम देखने को मिला। भोले के भक्तों ने विधिवत पूजन अर्चन कर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। घंट घरियारों की मधुर धुन के बीच जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का मानना है कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा से बिगड़े कार्य भी सहजता से निपट जाते हैं। भक्तों का यही विश्वास व आस्था सावन माह को खास बनाता है।

शनिवार को पवित्र शिवबाबा धाम में बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना की। बेल पत्र, धतूरा व मिष्ठान अर्पित कर व धूप दीप जलाकर भगवान शिव से बेहतरी की कामना की। महिलाएं, युवा व युवतियों ने भी भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान होता रहा। इसके अलावा नगर के गायत्री मंदिर व शिवाला घाट पर भी महिलाओं के समूह ने पहुंचकर जल अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। ग्रामीण क्षेत्र के शिव मंदिरों व शिवालयों में सुबह के समय श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालु ने घरों में रुद्राभिषेक भी कराया। हालांकि यह दौर सोमवार से और बढ़ जाएगा। वहीं प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सोमवार को शिव मंदिरों व शिवालयों में कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रखा है।

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डीएम और एसपी ने घाटों का जायजा लिया: सावन माह व कांवड़ यात्रा को देखते हुए डीएम ईशा प्रिया व एसपी प्राची सिंह ने शनिवार को चहोड़ा घाट एवं मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। यहां श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान उच्चाधिकारियों ने घाट एवं मंदिर परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था व श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा को देखा। घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जल क्षेत्र में बैरीकेडिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित पाई गई। अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दिया। इस दौरान सीडीओ आनंद कुमार शुक्ल समेत एसडीएम व बीडीओ के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे।

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