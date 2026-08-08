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Ambedkar Nagar News: मेडिकल स्टारों पर चल रही क्लीनिक की जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में ड्रग एसोसिएशन ने चिकित्सा स्टोरों पर चल रही अवैध क्लीनिकों की जांच कराने की मांग की है। एक लड़की की इंजेक्शन से मौत के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। जिलाध्यक्ष राम रतन वर्मा के अनुसार, बिना लाइसेंस के चिकित्सा सेवा दे रहे मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

Ambedkar Nagar News: मेडिकल स्टारों पर चल रही क्लीनिक की जांच की मांग

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। ड्रग एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मेडिकल स्टारों पर चल रही क्लीनिक की जांच करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष राम रतन वर्मा ने बताया कि मुख्यालय से सटे गौहन्ना चौराहे पर स्थित बीके मेडिकल स्टोर पर विगत दिनों एक लड़की को इंजेक्शन लगाकर घोर अपराध किया है, जिसके चलते 13 वर्ष की बालिका की मौत हो गई। ड्रग विभाग को धोखा देकर मेडिकल स्टोर की आड़ में अप्रशिक्षित चिकित्सक मराजों का इलाज कर रहे हैं, जो ड्रग नियमों का उल्लंघन है। लाइसेंस लेते समय मेडिकल स्टोर सीमा निर्धारित की जाती है, जिसके अंदर मेडिकल की दवाओं के अलावा किसी प्रकार की क्लीनिक या पैथालॉजी नहीं का संचालन नहीं किया जा सकता है।

बिना डाक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर संचालक दवा नहीं दे सकता है। इंजेक्शन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ड्रग एसोसिएशन ने मेडिकल स्टोरों की एरिया में क्लीनिक एवं पैथालॉजी चलाने वाले ऐसे मेडिकल स्टोरों की तत्काल जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है।

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