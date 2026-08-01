Ambedkar Nagar News: मारपीट के दो आरोपी दंडित
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में ग्राम न्यायालय जलालपुर के न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में राजकुमार और नीलू को न्यायालय उठने तक की सजा और 1200 रुपए का अर्थदंड लगाया। यह मामला वर्ष 2016 से चल रहा था, जब उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया था।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। ग्राम न्यायालय जलालपुर के न्यायाधीश ने मारपीट के मामले में आरोपी मैनपुर निवासी राजकुमार पुत्र हरिराम एवं नीलू पुत्री हरिराम को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ एक हजार दो सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। दोनों के विरुद्ध वर्ष-2016 में अपराध पंजीकृत होने के साथ विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।
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