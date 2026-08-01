Ambedkar Nagar News: मारपीट में नौ आरोपी दंडित
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में, जेएम टांडा की अदालत ने 2017 में दर्ज मारपीट के मामले में लालचंद, अवधेश और अखिलेश को आठ हजार रुपए का अर्थदंड और 2015 में जितेन्द्र को डेढ़ हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अन्य मामलों में भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। जेएम टांडा की अदालत ने जैतपुर थाने में वर्ष-2017 में दर्ज मारपीट के अपराध में कटका थाना क्षेत्र पाभीपुर निवासी लालचंद पुत्र पल्टूराम, अवधेश एवं अखिलेश कुमार पुत्रगण लालचंद्र एवं जानकी देवी पत्नी लालचंद्र को आठ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसी थाने में वर्ष-2015 में मारपीट के अपराध में अहिरौली निवासी जितेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैया पर डेढ़ हजार रुपए, वर्ष-2001 में दर्ज अपराध में गूलरा रतना निवासनी राधा उर्फ राधिका एवं ममता देवी पर दो हजार दो सौ रुपए तथा इसी थाने में वर्ष-2006 में दर्ज अपराध में कुठमा निवासी रामप्रसाद उपाध्याय पुत्र विक्रमाजीत उपाध्याय को न्यायालय उठने की सजा के साथ जेएम टांडा ने साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया।
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