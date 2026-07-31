Ambedkar Nagar News: प्राणघातक हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। प्राणघातक हमले के चर्चित मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दी। मामला पखवारा भर पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर गांव का है। पकड़ी भोजपुर निवासी जितेन्द्र यादव के ऊपर बीते नौ जुलाई को दिन में उस समय प्राणघातक हमला किया गया था जिस समय वह तोड़े गए हौज के बारे में पूछने के लिए गए थे। आरोप है कि घनश्याम यादव पुत्र श्यामदेव द्वारा खेत की जुताई करते समय पानी का हौज तोड़ दिया गया था। भतीजे जितेन्द्र यादव का बचाव करने पहुंचे हरिनाथ यादव पुत्र लालसा यादव गम्भीर रूप से घायल जितेन्द्र को आनन-फानन में सीएचसी टांडा में भर्ती कराया गया।