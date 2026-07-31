Ambedkar Nagar News: प्राणघातक हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में एक प्राणघातक हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। यह मामला पकड़ी भोजपुर गांव का है, जहां जितेन्द्र यादव पर पिछले महीने हमलावर ने हमला किया था। सरकारी पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। प्राणघातक हमले के चर्चित मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दी। मामला पखवारा भर पूर्व टांडा कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर गांव का है। पकड़ी भोजपुर निवासी जितेन्द्र यादव के ऊपर बीते नौ जुलाई को दिन में उस समय प्राणघातक हमला किया गया था जिस समय वह तोड़े गए हौज के बारे में पूछने के लिए गए थे। आरोप है कि घनश्याम यादव पुत्र श्यामदेव द्वारा खेत की जुताई करते समय पानी का हौज तोड़ दिया गया था। भतीजे जितेन्द्र यादव का बचाव करने पहुंचे हरिनाथ यादव पुत्र लालसा यादव गम्भीर रूप से घायल जितेन्द्र को आनन-फानन में सीएचसी टांडा में भर्ती कराया गया।
सत्र न्यायालय में आरोपी घनश्याम यादव द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चन्द्र वर्मा ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल को रंजिशन फसाए जाने समेत कई तर्क दिए। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत एडीजे प्रथम ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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