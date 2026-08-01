Ambedkar Nagar News: कस्तूरबा गांधी विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण में बाधा डालने पर मुकदमा
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निर्माणाधीन चहारदीवारी के कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। वार्डेन की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर काम रोक दिया और तौर-तरीकों में गाली-गलौज की।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फतेहपुर मोहिबपुर में निर्माणाधीन चहारदीवारी के कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। विद्यालय की वार्डेन की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विद्यालय की वार्डेन सौम्या चौधरी ने दिए तहरीर में बताया कि विद्यालय में कक्षा छह से आठ तक की छात्राएं अध्ययन करने के साथ आवासीय सुविधा का भी लाभ लेती हैं। छात्राओं की सुरक्षा के उद्देश्य से विभाग से विद्यालय परिसर में चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी निगरानी वह स्वयं कर रही हैं।
आरोप है कि बीते 22 जुलाई को गांव फतेहपुर मोहिबपुर निवासी मनीराम निर्माण स्थल पर पहुंच गया और चहारदीवारी का कार्य रुकवा दिया। आरोपित ने निर्माण में लगाए जा रहे लोहे के कॉलम को काट दिया। विरोध करने पर उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। कॉलम काटे जाने से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। वार्डेन का कहना है कि पूरी घटना विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिससे विद्यालय स्टाफ और छात्राओं में भय का माहौल है। कोतवाल अजय प्रताप ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, निर्माण कार्य में बाधा डालने और धमकी समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
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