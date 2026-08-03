Ambedkar Nagar News: नाली निर्माण न होने से गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं जायरीन

Ambedkar Nagar News: किछौछा, संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किछौछा दरगाह की घनी आबादी वाले मुहल्ला नई बस्ती में किछौछा नगर पंचायत की तरफ से कराए जा रहे लगभग 400 मीटर नाली निर्माण का कार्य करीब तीन माह के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सोमवार से शुरू हो रहे चेहल्लुम के दो दिवसीय जुलूस में भाग लेने के लिए जहां देश भर के जायरीनों के आने का क्रम जारी है। वहीं दूसरी ओर नई बस्ती में बारिश के दौरान बीच सड़क पर नालियों का गंदा पानी बहने से एक फिट पानी में होकर राहगीर पैदल चलने को मजबूर हुए। बसखारी, किछौछा की तरफ से नई बस्ती के सार्वजनिक मार्ग पर चार पहिया वाहनों का आवागमन इन दिनों बंद होने से मेलार्थी जायरीनों और स्थानीय लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। 400 मीटर पक्की नाली निर्माण बीते मई माह में शुरू हुआ था। जगह-जगह नालियों को काट देने से बीच सड़क पर गंदा पानी बह रहा था। बीच सड़क पर नालियों का कीचड़ बहने से जायरीन और आम राहगीरों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ था। हिन्दुस्तान ने पांच जुलाई को पूरा नहीं हुआ 400 मीटर नाली निर्माण का कार्य शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। इस खबर का असर यह हुआ कि एक छोर की नाली निर्माण का कार्य पूरा करवा दिया गया। इससे लोगों को कुछ राहत मिली थी। इधर, सोमवार और मंगलवार को चेहल्लुम के रात्रि जुलूस में शामिल होने के के लिए देश भर से जायरीन आ रहे हैं।