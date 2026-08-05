Ambedkar Nagar News: सीएमओ के निरीक्षण में बेहतर मिलीं व्यवस्थाएं
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर में, सीएमओ डॉ प्रमोद कुमार ने जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, और सफाई समेत व्यवस्थाओं की जांच की। अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, और उन्होंने मरीजों के साथ सरल व्यवहार के महत्व पर बल दिया।
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर,संवाददाता। सीएमओ डॉ प्रमोद कुमार ने मंगलवार को जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं को परखा। सीएमओ ने सबसे पहले ओपीडी का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों के पंजीकरण, उपचार व्यवस्था और चिकित्सकीय सेवाओं की जानकारी ली। इसके बाद दवा वितरण कक्ष पहुंचकर उपलब्ध दवाओं, वितरण प्रणाली तथा संबंधित अभिलेखों की जांच की। साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण और कार्यप्रणाली का अवलोकन किया गया। निरीक्षण में अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, जिस पर सीएमओ ने प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ सरल व्यवहार किया जाना चाहिए।
इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पीके बादल, डॉ. राजीव रंजन, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अनिल त्रिपाठी, फार्मासिस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा और मनोज कुमार यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।