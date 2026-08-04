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Ambedkar Nagar News: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, 7 अगस्त को प्रस्तावित है दौरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में 7 अगस्त को मुख्यमंत्री के दौरे के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, हेलीपैड और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। सभी संबंधित विभागों को समय पर तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, 7 अगस्त को प्रस्तावित है दौरा
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण, 7 अगस्त को प्रस्तावित है दौरा

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अम्बेडकरनगर में आगामी 7 अगस्त को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गोविंद साहब परिसर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तावित हेलीपैड स्थल, सभा मंच, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी आवागमन मार्ग का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर संबंधित विभागों को सभी तैयारियां तय समय-सीमा के भीतर पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए।जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

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वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और नगर निकाय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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