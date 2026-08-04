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Ambedkar Nagar News: परंपरागत ताजिया जुलूस निकाल शब्बेदारी का किया आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में हजरत इमाम हुसैन के चेहलुम पर परंपरागत ताजिया जुलूस निकाले गए। गम और श्रद्धा का माहौल रहा, जहां मजलिसों का आयोजन हुआ और मर्सिया ख्वानी की गई। विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।

परंपरागत ताजिया जुलूस निकाल शब्बेदारी का किया आयोजन
परंपरागत ताजिया जुलूस निकाल शब्बेदारी का किया आयोजन

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कर्बला के 72 शहीदों के चालीसवें (चेहलुम) पर मंगलवार को जनपद भर में गम और अकीदत का माहौल रहा। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों के शिया बाहुल क्षेत्रों में परंपरागत ताजिया जुलूस निकाले गए, शब्बेदारी का आयोजन हुआ तथा नौहा और मातम के माध्यम से कर्बला के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जगह जगह मजलिसों का आयोजन हुआ। नगर के शाही इमामबाड़ा मीरानपुर में आयोजित कदीम शब्बेदारी कार्यक्रम श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मौलाना सैयद नदीम रजा जैदी की मजलिस से हुआ, जिसमें उन्होंने कर्बला की कुर्बानी के संदेश पर प्रकाश डालते हुए इंसानियत, सत्य और न्याय के लिए इमाम हुसैन की शहादत को پوری मानवता के लिए प्रेरणा बताया।

इससे पूर्व चेहल्लुम का परंपरागत जुलूस मीरानपुर से निकाला गया, जिसमें अंजुमन अकबरिया ने दर्दभरे नौहे पेश किए और अकीदतमंदों ने सीनाजनी कर मातम किया। नगर के अलावा इमामबाग, अब्दुल्लाहपुर, गदायां, लोरपुर, दहियावर, अरसावां और अरियां समेत विभिन्न गांवों एवं कस्बों में भी परंपरागत जुलूस निकाले गए। गमगीन माहौल में निकले इन जुलूसों में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। देर शाम नम आंखों के साथ स्थानीय कर्बला में ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उधर टांडा में भी ताजियादार कमेटी के नेतृत्व में चेहल्लुम का भव्य और परंपरागत जुलूस निकाला गया। जुलूस मीरानपुरा मोहल्ले से प्रारंभ होकर अंजुमन अजादारे हुसैनी मीरानपुरा और अंजुमन सिपाहे हुसैनी हयातगंज के संयुक्त नेतृत्व में परंपरागत मार्गों से होता हुआ कर्बला शाहबाग आसोपुर पहुंचा, जहां ताजियों को दफन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।

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जलालपुर

जलालपुर। चेहल्लुम के अवसर पर नगर के जाफराबाद मोहल्ला स्थित छोटे इमामबाड़े में अंजुमन जाफरिया के तत्वावधान में अजादारो की मर्सिया ख्वानी के बीच गमगीन माहौल में हाय हुसैन की सदाएं गूंजी। गहवारा अली असगर, ऊंटों पर सजी अमारियां, दुलदुल व अलम की जियारत करने अजादारो की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह में रौजा बाबुल हवाएज से अमारियां बरामद हुई। जिसकी निकाबत मौलाना जाफर रजा ने किया। जुलूस पुन: अंजुमन जाफरिया की जंजीर व कमा के मातम के साथ छोटे इमामबाड़े पर समाप्त हुआ। इसी कड़ी में उस्मानपुर में अंजुमन हुसैनिया के बैनर तले कर्बला के शहीदों की याद में अंजुमनों ने नौहा मातम कर जुलूस निकला।

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सैदापुर

सैदापुर। चेहलुम के मौके पर ग्रामीण क्षेत्र के कजपुरा, कटघर मूसा, रसूलपुर बाकरगंज, उफरौली, हुसैनपुर, भीखपुर, कटघरकमाल, मछली गांव, लखनिया से बड़ों सहित छोटे-छोटे बच्चों ने पैदल मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंद चिलवनिया स्थित कर्बला बड़ी दरगाह पहुंचे जहां माथा टेककर दुआएं मांगी। जुलूस देर रात बड़ी दरगाह पहुंच कर समाप्त हुआ।

सामान्य प्रश्न

चेहलुम के मौके पर किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए?
चेहलुम के मौके पर ताजिया जुलूस, शब्बेदारी, मजलिसों का आयोजन और मातम किया गया।
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