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Ambedkar Nagar News: जलालपुर नगर में प्रस्तावित बाईपास का फिर शुरू हुआ सर्वे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: जलालपुर नगर पालिका क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास योजना को फिर से प्रस्तावित किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने डीजीपीएस मशीन से सर्वे शुरू किया है। अगर योजना सफल होती है, तो इसका असर नगर की यातायात व्यवस्था पर पड़ेगा।

जलालपुर नगर में प्रस्तावित बाईपास का फिर शुरू हुआ सर्वे
जलालपुर नगर में प्रस्तावित बाईपास का फिर शुरू हुआ सर्वे

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। जलालपुर नगर पालिका क्षेत्र को वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित बाईपास योजना एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से फाइलों में उलझी इस परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग ने अत्याधुनिक डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मशीन से सर्वे शुरू करा दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार सर्वे और प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं, लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। ऐसे में इस बार शुरू हुए सर्वे से लोगों में फिर उम्मीद जगी है। विभागीय जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित बाईपास का सर्वे गौरा कमाल क्षेत्र से शुरू होकर मंगुराडिला होते हुए अकबरपुर-जलालपुर मार्ग, मालीपुर रोड तथा सुरहुरपुर-जलालपुर मार्ग को जोड़ने वाले संभावित रूट पर किया जा रहा है।

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बाईपास निर्माण का महत्व

बाईपास बनने के बाद भारी वाहनों का नगर के भीतर प्रवेश कम होगा, जिससे मुख्य बाजार और प्रमुख सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता अश्वनी कुमार पांडेय ने बताया कि बाईपास निर्माण की प्रक्रिया के तहत डीजीपीएस मशीन से प्रारंभिक सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की अंतिम रूपरेखा तय होगी और प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सर्वे के दौरान मौजूद अवर अभियंता राज कुमार ने बताया कि यह प्रारंभिक सर्वे है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित रूट में आवश्यकतानुसार बदलाव भी संभव है।

जलालपुर में जाम की स्थिति

जलालपुर में आए दिन लगता है जाम: नगरवासियों का कहना है कि जलालपुर में बढ़ते यातायात के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यदि इस बार बाईपास योजना मूर्त रूप लेती है तो नगर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार हो सकता है। हालांकि पिछली बार भी कई स्तरों पर सर्वे और प्रस्ताव बनने के बावजूद योजना आगे नहीं बढ़ सकी थी, इसलिए लोग इस बार सर्वे के बाद वास्तविक निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या बाईपास योजना से जलालपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी?
अगर बाईपास योजना सफल होती है, तो इससे भारी वाहनों का नगर के भीतर प्रवेश कम होगा और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
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