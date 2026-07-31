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Ambedkar Nagar News: नलकूप के घर में सेंध काट कर चोर विद्युत मोटर व पाइप उठा ले गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बंदनडीह में चोरों ने एक नलकूप में सेंधमारी कर विद्युत मोटर और सौ मीटर प्लास्टिक पाइप चुरा लिया। घटना बुधवार रात की है। पीड़ित सूर्यमणि यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

Ambedkar Nagar News: नलकूप के घर में सेंध काट कर चोर विद्युत मोटर व पाइप उठा ले गए

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बंदनडीह में चोरों एक नलकूप में सेंधमारी कर विद्युत मोटर व सौ मीटर प्लास्टिक पाइप पार कर दिया। घटना बुधवार की रात्रि की है। गांव निवासी सूर्यमणि यादव अपने खेत में सिंचाई हेतु नलकूप लगा रखे हैं। चोरों ने ट्यूबेल के घर में सेंध काट कर उसमें लगा विद्युत मोटर व प्लास्टिक पाइप मोटरसाइकिल लाद कर भाग गए। सूर्यमणि ने बताया कि घटना की रात्रि में वह हरिहर प्रसाद टिल्लूपंप से दूसरे खेत की सिंचाई कर रहे थे। खेत देखने के लिए वह रात्रि में जा रहे थे तो कुछ लोगों को मोटर साइकिल पर मोटर व पाइप लाद कर ले जाते हुए देखा।

जिन्हें वह टार्च की रोशनी में पहचान गए। जब वह अपने नलकूप पर पहंुचे तो सेंध कटी हुई देख कर दंग रहे गए। पीड़ित ने थाने तहरीर देकर चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

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