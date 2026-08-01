Ambedkar Nagar News: आरोपी के घर बुलडोजर चलने के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में खलबली

Ambedkar Nagar News: इंदईपुर, संवाददाता। बसखारी थाना क्षेत्र के दरगाह में नाबालिग बहनों के अपहरण, धर्मांतरण और दुष्कर्म के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी को शरण देने के आरोप में अमीरुद्दीन उर्फ मुल्ला के अवैध मकान पर बुलडोजर चल ने के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में खलबली मच गई है। इस मामले के सभी आरोपी पहले से ही जेल में निरुद्ध हैं। आजमगढ़ निवासी पीड़ित ने अपनी दो नाबालिग बेटियों के अपहरण और धर्मांतरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान दोनों किशोरियों को बरामद किया गया था। विवेचना में मुख्य आरोपी राज उर्फ अहमद समेत अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

मामले में धर्मांतरण, अपहरण और दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मुख्य आरोपी को किछौछा निवासी अमीरुद्दीन उर्फ मुल्ला ने अपने मकान में शरण दी थी। प्रशासन ने मकान की जांच कराई, जिसमें निर्माण अवैध पाया गया। इसके बाद नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया पूरी करते हुए एसडीएम संजीव सिंह के नेतृत्व में बीते गुरुवार को नगर पंचायत और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर मकान को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान आस पास भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था बनी रही। एसडीएम टांडा संजीव सिंह ने बताया कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।