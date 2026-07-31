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Ambedkar Nagar News: महिला की बेरहमी कर दबंगों ने किया लहूलुहान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में दबंगों द्वारा एक महिला की घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की गई। महिला ने एसपी से कठोर कार्रवाई की मांग की है। 27 जुलाई को हुए हमले में उसके पति और पुत्री के सामने दबंगों ने लाठी-डंडों से हमला किया और सामान तोड़फोड़ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

Ambedkar Nagar News: महिला की बेरहमी कर दबंगों ने किया लहूलुहान

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दबंगों द्वारा महिला की घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई करने के चर्चित मामले में भीटी पुलिस ने एनसीआर में मुकदमा दर्ज कर अपने कर्तब्यों की इतिश्री कर ली। महिला की बेरहमी से पिटाई होने से वह आज भी घटना की याद ताजा होने पर सिहर उठती है। लाठी डंडों से लैस दबंगों के विरुद्ध महिला ने एसपी से कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रतावीपुर निवासनी स्नेहलता तिवारी पत्नी सुनील तिवारी की बीते 27 जुलाई की शाम को दबंगों द्वारा घर में घुसकर हमला बोल दिया गया। पति, पत्नी एवं पुत्री के साथ महिला के घर में घुसकर लाठी डंडों से लैस दबंगों द्वारा जमकर कहर बरपाया गया।

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तोड़फोड़ कर सामानों को तितर बितर कर दिया गया। हल्ला गुहार पर लोगों के इकट्ठा होने पर हमलावर भाग गए। जरिए एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी कटेहरी में इलाज के लिए ले जाया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने दबंगों पर इस कदर मेहरबान हो गई कि मामला एनसीआर में दर्ज कर अपने कर्तब्यों की इति श्री कर लिया। महिला ने एसपी को दिए गए तहरीर में विपक्षीगणों के विरुद्ध हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की है।

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