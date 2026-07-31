Ambedkar Nagar News: महिला की बेरहमी कर दबंगों ने किया लहूलुहान
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में दबंगों द्वारा एक महिला की घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की गई। महिला ने एसपी से कठोर कार्रवाई की मांग की है। 27 जुलाई को हुए हमले में उसके पति और पुत्री के सामने दबंगों ने लाठी-डंडों से हमला किया और सामान तोड़फोड़ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दबंगों द्वारा महिला की घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई करने के चर्चित मामले में भीटी पुलिस ने एनसीआर में मुकदमा दर्ज कर अपने कर्तब्यों की इतिश्री कर ली। महिला की बेरहमी से पिटाई होने से वह आज भी घटना की याद ताजा होने पर सिहर उठती है। लाठी डंडों से लैस दबंगों के विरुद्ध महिला ने एसपी से कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रतावीपुर निवासनी स्नेहलता तिवारी पत्नी सुनील तिवारी की बीते 27 जुलाई की शाम को दबंगों द्वारा घर में घुसकर हमला बोल दिया गया। पति, पत्नी एवं पुत्री के साथ महिला के घर में घुसकर लाठी डंडों से लैस दबंगों द्वारा जमकर कहर बरपाया गया।
तोड़फोड़ कर सामानों को तितर बितर कर दिया गया। हल्ला गुहार पर लोगों के इकट्ठा होने पर हमलावर भाग गए। जरिए एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी कटेहरी में इलाज के लिए ले जाया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने दबंगों पर इस कदर मेहरबान हो गई कि मामला एनसीआर में दर्ज कर अपने कर्तब्यों की इति श्री कर लिया। महिला ने एसपी को दिए गए तहरीर में विपक्षीगणों के विरुद्ध हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।