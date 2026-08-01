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Ambedkar Nagar News: मकान निर्माण के लिए रखी ईंटें चोरी, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर के आशापार गांव में मकान निर्माण के लिए लाए गए 1500 ईंटों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों ने चोरी के दौरान पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ambedkar Nagar News: मकान निर्माण के लिए रखी ईंटें चोरी, मुकदमा दर्ज

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। जैतपुर थाना क्षेत्र के आशापार गांव में मकान निर्माण के लिए मंगाई गई ईंटें चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ चोरी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशापार गांव निवासी पीड़ित ने दिए तहरीर में बताया है कि उसने अपनी आबादी की भूमि पर मकान निर्माण के लिए पांच जून को बंदीपुर स्थित एक ईंट भट्ठे से एक ट्रॉली ईंट मंगवाकर गिरवाई थी। आरोप है कि सात जून की शाम करीब सात बजे गांव के दिलीप सिंह, वृजेश सिंह, अखंड, अवधेश सिंह तथा अमेठी जनपद के अमटाही निवासी निखिल सिंह चोरी से करीब 1500 ईंटें उठाकर ले जाने लगे।

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सूचना मिलने पर जब वह मौके पर पहुंचा और विरोध किया तो आरोपित फौजदारी पर आमादा हो गए। इसके बाद पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर आरोपित ईंट ले जाना बंद कर दिए, लेकिन तब तक काफी संख्या में ईंटें उठा ले गए। जाते समय आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। थानाध्यक्ष प्रेमचंद्र ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर सभी नामजद आरोपितों के खिलाफ चोरी समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

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