Ambedkar Nagar News: मकान निर्माण के लिए रखी ईंटें चोरी, मुकदमा दर्ज

Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। जैतपुर थाना क्षेत्र के आशापार गांव में मकान निर्माण के लिए मंगाई गई ईंटें चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ चोरी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आशापार गांव निवासी पीड़ित ने दिए तहरीर में बताया है कि उसने अपनी आबादी की भूमि पर मकान निर्माण के लिए पांच जून को बंदीपुर स्थित एक ईंट भट्ठे से एक ट्रॉली ईंट मंगवाकर गिरवाई थी। आरोप है कि सात जून की शाम करीब सात बजे गांव के दिलीप सिंह, वृजेश सिंह, अखंड, अवधेश सिंह तथा अमेठी जनपद के अमटाही निवासी निखिल सिंह चोरी से करीब 1500 ईंटें उठाकर ले जाने लगे।