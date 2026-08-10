Ambedkar Nagar News: न कोई जड़ी न बूटी फिर भी विषैले सांपों को पकड़ लेता है सुभाष

Ambedkar Nagar News: न कोई जड़ी न बूटी फिर भी विषैले सांपों को पकड़ लेता है सुभाष
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर के राम सुभाष उर्फ टुटाली बीस वर्षों से खतरनाक सांपों को निडरता से पकड़ते आ रहे हैं। उन्होंने अब तक 2000 से अधिक विषैले सांपों को पकड़ा और जंगल में मुक्त किया है, बावजूद इसके कि उन्हें 11 बार सांप ने काटा है। उनके इस कार्य के लिए वे एक हजार रुपए लेते हैं।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। बेवाना थाना क्षेत्र के अहलादे निवासी राम सुभाष उर्फ टुटाली की खतरों से खेलने की हॉबी बन गई है। वह घरों में निकलने वाले सांपों को निडर होकर पकड़ लेता है। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ देता है। वह सांपों को पकड़ने का कार्य करीब बीस वर्षों से कर रहा है। न कोई जड़ी न कोई बूटी फिर भी ये घरों में निकलने वाले सांप को सीधे हाथ से पकड़ लेता है। राम सुभाष ने बताया कि अब तक वह दो हजार से अधिक विषैले सांपों को पकड़ कर उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ चुका है। पकड़ने के दौरान उसे 11 बार सांप काट भी चुका है, लेकिन उन्हें उपचार कराने की जरूरत नहीं पड़ी।
हां एक बार अंगुली में सांप के काटने पर दांत टूट कर रह गया था, जिसका उपचार करान पड़ा था। घरों में निकलने वाले सांप को पकड़ने के लिए वह एक हजार रुपए लेता है, जो उसकी आजीविका का साधन बन गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।