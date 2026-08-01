Ambedkar Nagar News: विद्यार्थियों के कौशल विकास का दिया मंत्र कार्यक्रम

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। नगर के बीएनकेबी पीजी कॉलेज में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन कॉलेज की करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल और उन्नति फाउंडेशन के संयुक्त रूप से किया। उद्देश्य छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, प्रभावी अंग्रेजी संचार कौशल, जीवन कौशल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था, ताकि वे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। कार्यक्रम में उन्नति फाउंडेशन के विषय विशेषज्ञ राधाकृष्ण ने विद्यार्थियों को बिना झिझक अंग्रेजी बोलना, आत्मविश्वास, साक्षात्कार की तैयारी, टीम वर्क, समस्या समाधान तथा एआई के बढ़ते उपयोग और करियर की संभावनाओं की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम समन्वयक मनोविज्ञान विभाग के प्रभारी विनय कुमार यादव ने हुनर की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी कौशल विकसित कर लेते हैं तो जीवन में आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं।