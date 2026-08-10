Ambedkar Nagar News: अदालत के आदेश पर मारपीट व जानलेवा हमले में मुकदमा दर्ज
Ambedkar Nagar News: भीटी, अम्बेडकरनगर में करदासपुर गांव के जन्मदिन समारोह के दौरान विवाद हुआ। दो युवकों के बीच कहासुनी के बाद विरोधियों ने पीड़ित और उसके रिश्तेदारों पर हमला किया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन आवश्यक कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। अब अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
Ambedkar Nagar News: भीटी, अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अहिरौली थाना क्षेत्र के करदासपुर गांव में जन्मदिन समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद मारपीट के मामले में अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। करीब तीन माह पूर्व करदासपुर गांव में जन्मदिन समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर रात में दो युवको में कुछ कहासुनी हुई थी। मौके पर उपस्थित लोगों के समझाने के बाद कार्यक्रम दोबारा शुरू हो गया। इसके बाद रात करीब दो बजे मौसम खराब होने पर कार्यक्रम समाप्त कर लोग घर जाने लगे।
घटना का विवरण
आरोप है कि घर लौटते समय रास्ते में विपक्षीगण ने पीड़ित और उसके रिश्तेदारों को घेर लिया। इसी दौरान लाठी-डंडे, लोहे की पाइप और लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी गई। आरोपियों ने पीड़ित के रिश्तेदार सोनू को भी बुरी तरह पीटा, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया। मारपीट में उसके सिर में गंभीर चोट आई। पीड़ित के कंधे की हड्डी टूटने और अन्य घायलों को चोट लगने की बात भी तहरीर में कही गई है।
पुलिस का कार्यवाही
घटना के बाद पीड़ित पक्ष घायलों को लेकर थाना अहिरौली पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा, जहां से सोनू और अवनीश को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। हालत में विशेष सुधार न होने पर पीड़ित ने अपना उपचार निजी अस्पताल में कराया।
प्राथमिकी और आरोप
तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस पर दबाव बनाकर पीड़ित व घायल अवनीश कुमार तथा सोनू के खिलाफ भी जबरन रिपोर्ट लिखवा दी गई। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद वह कई बार थाने गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई न होने का आरोप लगाया गया है।
निष्कर्ष
मामले में पीड़ित ने थाना अहिरौली पुलिस से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष जांच एवं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों में राजेश, सुधांशु, शिव कुमार, सुमित और रघुनाथ के नाम दर्ज हैं। थाना अध्यक्ष अहिरौली दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के उपरांत अहिरौली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
सामान्य प्रश्न
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