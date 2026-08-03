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Ambedkar Nagar News: मेडिकल कैंप में 22 बच्चों को मिला प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरसी जलालपुर में मेडिकल कैम्प का आयोजन हुआ।

Ambedkar Nagar News: मेडिकल कैंप में 22 बच्चों को मिला प्रमाण पत्र

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीआरसी जलालपुर में मेडिकल कैम्प का आयोजन हुआ। इसमें 50 दिव्यांग बच्चे पंजीकृत हुए। जांच के बाद 22 बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही बच्चों व उनके अभिभवकों को जरूरी जनकारी दी गई। कैम्प की अध्यक्षता कर रहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ पूनम मिश्रा ने शुभारंभ करते हुए कहा कि इस प्रकार के कैंप से दिव्यांग बच्चों को व्यापक लाभ मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत न सिर्फ बच्चों की मेडिकल जांच की जाएगी, बल्कि उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा नेत्र की जांच कर दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

यदि आवश्यकता हुई तो ऑपरेशन भी किया जाएगा। कहा कि जिले के सभी बीआरसी कार्यालय परिसर में अलग अलग तिथियों पर इस प्रकार के मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला समन्वयक समेकित शिक्षा किरन सिंह ने बताया कि मेडिकल कैंप में आये कुल 50 बच्चों का पंजीकरण हुआ। चिकित्सक डॉ संजय खरवार, डॉ एपी सिंह, डॉ अब्दुल हलीम, डॉ आरएस वर्मा ने जांच की। मेडिकल जांच के बाद 22 बच्चों को दिव्यांग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी मीनाक्षी सिंह, अखिलेश कुमार, जगदीश प्रसाद, रवींद्र प्रसाद, तिलकधारी व शैलेंद्र कुमार मौजूद रहे।

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