Ambedkar Nagar News: ट्यूबवेल से सामान चोरी में चार गिरफ्तार, माल बरामद
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। मालीपुर पुलिस ने किसान के खेत से चोरी हुए ट्यूबवेल के सामान की
Ambedkar Nagar News: दुलहूपुर, संवाददाता। मालीपुर पुलिस ने किसान के खेत से चोरी हुए ट्यूबवेल के सामान की बरामदगी करते हुए चार चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से दो ट्यूबवेल के पंखे, एक डिलीवरी पाइप तथा घटना में प्रयुक्त एक ई-रिक्शा बरामद किया है। थानाध्यक्ष शशांक कुमार शुक्ल के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जय प्रकाश केशरी पुलिस टीम के साथ शुक्रवार को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी किया गया ट्यूबवेल का सामान ई-रिक्शा से सुल्तानपुर जनपद के अखण्डनगर क्षेत्र स्थित कबाड़ की दुकान पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस ने खानपुर उमरन-ताहापुर चकरोड पर घेराबंदी कर ई-रिक्शा को रोक लिया। तलाशी के दौरान उसमें से चोरी के दो ट्यूबवेल के पंखे और एक डिलीवरी पाइप बरामद हुआ। मौके से पुलिस ने महातम सिंह, पवन कुमार, शिव नारायण यादव उर्फ मोनू निवासीगण खानपुर उमरन मालीपुर और आशीष गुप्त निवासी बरामदपुर थाना अखंडनगर जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय भेज दिया गया।
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