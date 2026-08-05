Ambedkar Nagar News: तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार
Ambedkar Nagar News: भीटी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जो चोरियों के मामले में फरार था। पुलिस ने सूचना के आधार पर खदेरु उर्फ सलीम को पकड़ा, जिसके पास से एक तमंचा और कारतूस मिले। आरोपी ने तीन पशुओं की चोरी की बात कबूल की है।
Ambedkar Nagar News: भीटी। स्थानीय थाना क्षेत्र में दर्ज चोरी के मामले में फरार चल रहे युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमंचा मय कारतूस बरामद कर अदालत भेज दिया। इटवा तेजापुर उसरा निवासी राधेश्याम पुत्र राम आसरे निषाद द्वारा तीन पशुओं की चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराने पर युवक का पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर बस्तीपुर निवासी खदेरु उर्फ सलीम पुत्र कलीम उर्फ मिठाईलाल को गिरफ्तार करते हुए तमंचा मय कारतूस बरामद किया जिससे उसने चोरी की बात भी कबूल की है।
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