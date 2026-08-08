Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: एआई तकनीक से जांच में आवास सूची से बाहर हुए 13 पात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: राजेसुल्तानपुर के कल्यानपुर में पीएम आवास योजना से कई पात्र परिवारों का नाम हटने से ग्रामीणों में रोष। सर्वे में 45 लोगों का नाम शामिल हुआ था, लेकिन केवल 13 को पात्र बताया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कर्मचारियों की मनमानी के चलते ही उनका नाम सूची से हटाया गया है।

Ambedkar Nagar News: एआई तकनीक से जांच में आवास सूची से बाहर हुए 13 पात्र

Ambedkar Nagar News: राजेसुल्तानपुर। जहांगीरगंज ब्लाक की ग्राम पंचायत कल्यानपुर में आवास प्लस योजना में शामिल दर्जनों पात्र परिवारों का नाम प्रधानमंत्री आवास सूची से बाहर हो गया है जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: एआई तकनीक से जांच में आवास सूची से बाहर हुए 13 पात्र, लाभार्थियों में आक्रोश

सर्वे की प्रक्रिया

मालूम हो पीएम आवास योजना को आवास प्लस एप के माध्यम से ब्लाक कर्मचारियों द्वारा सर्वे कराया गया था जिसमें ग्राम पंचायत से सर्वे में शामिल 45 लोगों का नाम सूची में शामिल किया गया था। सर्वे होने के बाद ग्रामीण अपना नाम सूची में शामिल होने पर काफी खुश नजर आ रहे थे लेकिन उनकी खुशी उस समय गायब हो गई जब ग्राम पंचायत सचिव ने सूची में सिर्फ 13 लोगों को अपात्र बताया।

ग्रामीणों का आक्रोश

ग्राम पंचायत सचिव अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि सूची में सिर्फ 13 लोगों का नाम है अन्य पात्र लोगों का नाम कैसे हटा दिया गया मुझे जानकारी नहीं है। ग्रामीण रामधारी गौतम, संगीता मौर्य, रीता गौतम, प्रियंका तिवारी, गीता कन्नौजिया, जिलेबा कन्नौजिया, विकलांग श्रीकान्त यादव, सुमन आदि जिनके पास खपरैल या छप्पर का मकान है का नाम सूची से बाहर हो गया है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

छप्पर और खपरैल के मकानों में रहने वाले पात्र लोगों का नाम सूची से बाहर होने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है और इसे कर्मचारियों की मनमानी और शासन की मंशा के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया है। इस सम्बंध में सर्वे प्रभारी सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण चन्द्रभूषण राव ने बताया कि एआई तकनीकी से सर्वे में शामिल लोगों की जॉच की गई थी और लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया। जब यह सवाल किया गया कि आखिर खपरैल और छप्पर मे निवास करने वाले पात्र लोगों का नाम क्यों हटा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि सभी पात्र लोगों की सूची बनाकर खण्ड विकास अधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराएं जिसके लिए उच्च अधिकारी एवं विभाग को विकास खण्ड स्तर से लिखा जायेगा जिससे पुनः जांच कर पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा सके।

आम सवाल और जवाब

क्यों पीएम आवास योजना से कई पात्र परिवारों का नाम हटाया गया?
ग्राम पंचायत सचिव के अनुसार, सर्वे के दौरान अयोग्य समझे जाने के कारण कई पात्र परिवारों का नाम हटाया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।