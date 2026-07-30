Ambedkar Nagar News: रेल मंत्री तक पहुंची यात्री सुविधाओं में इजाफे की आवाज
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में रेल सेवा की स्थिति गंभीर है। सांसद लालजी वर्मा ने रेल मंत्री से कई ट्रेनें चलाने और जिले के स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार की मांग की है। उन्होंने अयोध्या से मुंबई के लिए लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के नियमित संचालन की भी अपील की है। नागरिकों की आवाज रेलवे मंत्रालय तक पहुंचाई गई है।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले की रेल सेवा बदहाल है। सालों से कई ट्रेन बंद है। कई ट्रेन जिला मुख्यालय पर नहीं रुकती है। यहां यात्रियों की सुविधा में वृद्धि का दावा खोखला है। इस पर नागरिकों की ओर से पुरजोर आवाज उठाई जा रही है। लोगों की आवाज को अब सांसद लालजी वर्मा ने रेल मंत्री तक पहुंचा दिया है। रेल मंत्री से मिलकर सांसद ने कई ट्रेनों के नियमित संचालन की, कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज करने की और कई नई ट्रेन संचालित करने की मांग की है। सांसद ने लालजी वर्मा ने रेल मंत्री से मिलकर अयोध्या से चलकर अकबरपुर होते हुए मुंबई को जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 22104 को कम से कम सप्ताह में तीन दिन चलाने की और जिले प्रतिभावान छात्रों के सुविधा को देखते हुए टांडा से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन ट्रेन चलाने की मांग की है।सांसद
की प्रमुख मांग : सांसद लालजी वर्मा ने रेल मंत्री से अकबरपुर जंक्शन, गोशाईगंज, अयोध्या धाम एवं अयोध्या कैण्ट स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढाने, अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय, एस्केलेटर, लिफ्ट की सुविधा एवं कोच के इन्डीकेटर की सुविधा करने, अकबरपुर के निकट पूर्वी छोर पर क्रासिंग की जगह अंडरपास का निर्माण कराने, कटेहरी, जाफरगंज, अलना भारी स्टेशनों के लिए पैसेन्जर ट्रेन चलाने, स्टेशनों पर सफाई की व्यवस्था तथा ट्रेन में शौचालय की सफाई ठीक कराने, अयोध्या से नई दिल्ली स्टेशन के लिए एक ट्रेन चलाने, वंदे भारत ट्रेन गोमती नगर पटना, गरीब नवाज किशनगंज अजमेर, टाटा अमृतसर एक्सप्रेस, गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस, भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस, मेरठ से वाराणसी का अकबरपुर स्टेशन पर स्टापेज करने की मांग की है।
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