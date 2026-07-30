Ambedkar Nagar News: रेल मंत्री तक पहुंची यात्री सुविधाओं में इजाफे की आवाज

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले की रेल सेवा बदहाल है। सालों से कई ट्रेन बंद है। कई ट्रेन जिला मुख्यालय पर नहीं रुकती है। यहां यात्रियों की सुविधा में वृद्धि का दावा खोखला है। इस पर नागरिकों की ओर से पुरजोर आवाज उठाई जा रही है। लोगों की आवाज को अब सांसद लालजी वर्मा ने रेल मंत्री तक पहुंचा दिया है। रेल मंत्री से मिलकर सांसद ने कई ट्रेनों के नियमित संचालन की, कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज करने की और कई नई ट्रेन संचालित करने की मांग की है। सांसद ने लालजी वर्मा ने रेल मंत्री से मिलकर अयोध्या से चलकर अकबरपुर होते हुए मुंबई को जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 22104 को कम से कम सप्ताह में तीन दिन चलाने की और जिले प्रतिभावान छात्रों के सुविधा को देखते हुए टांडा से प्रयागराज के लिए प्रतिदिन ट्रेन चलाने की मांग की है।सांसद