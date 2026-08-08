Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: नाले के निर्माण से जलभराव से मिलेगी निजात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में नगर पालिका परिषद ने अयोध्या मार्ग पर फायर स्टेशन के निकट जलभराव की समस्या को समाप्त करने के लिए नाले का निर्माण शुरू किया है। इस निर्माण से तेज बारिश के दौरान कठिनाइयों से निजात मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में, जलभराव के कारण पैदल यात्रियों और बाइक सवारों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं।

Ambedkar Nagar News: नाले के निर्माण से जलभराव से मिलेगी निजात

Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर नगर पालिका परिषद द्वारा अयोध्या मार्ग स्थित फायर स्टेशन के निकट नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इससे जलभराव समेत अन्य मुश्किलों से लोगों को निजात मिल सकेगा। बताते चलें कि अयोध्या मार्ग पर बनगांव मोड़, फायर स्टेशन व शीतला आश्रम के निकट तेज बारिश के दौरान जलभराव हो जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि पैदल यात्रियों व बाइक सवारों को आने जाने में व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अयोध्या मार्ग के दोनों साइड में नाले का निर्माण कराया गया है। लेकिन बारिश के दौरान जब नाला उफान पर होता है तो जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

इस समस्या को समाप्त करने के लिए नगर पालिका फायर स्टेशन के निकट नाले को बेहतर करा रहा है, जिससे बारिश में जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।