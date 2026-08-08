Ambedkar Nagar News: नाले के निर्माण से जलभराव से मिलेगी निजात
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर में नगर पालिका परिषद ने अयोध्या मार्ग पर फायर स्टेशन के निकट जलभराव की समस्या को समाप्त करने के लिए नाले का निर्माण शुरू किया है। इस निर्माण से तेज बारिश के दौरान कठिनाइयों से निजात मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में, जलभराव के कारण पैदल यात्रियों और बाइक सवारों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। अकबरपुर नगर पालिका परिषद द्वारा अयोध्या मार्ग स्थित फायर स्टेशन के निकट नाले का निर्माण कराया जा रहा है। इससे जलभराव समेत अन्य मुश्किलों से लोगों को निजात मिल सकेगा। बताते चलें कि अयोध्या मार्ग पर बनगांव मोड़, फायर स्टेशन व शीतला आश्रम के निकट तेज बारिश के दौरान जलभराव हो जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि पैदल यात्रियों व बाइक सवारों को आने जाने में व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अयोध्या मार्ग के दोनों साइड में नाले का निर्माण कराया गया है। लेकिन बारिश के दौरान जब नाला उफान पर होता है तो जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
इस समस्या को समाप्त करने के लिए नगर पालिका फायर स्टेशन के निकट नाले को बेहतर करा रहा है, जिससे बारिश में जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।
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