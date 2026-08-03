Ambedkar Nagar News: सिविल सर्विसेज जिला स्तरीय ट्रायल अब 13 अगस्त को होगा
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर जिला खेल कार्यालय ने सिविल सर्विसेज जिला स्तरीय चयन ट्रायल की तिथि को 6 अगस्त से बढ़ाकर 13 अगस्त कर दिया है। ट्रायल का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा, जिसमें कई खेलों के लिए चयन किया जाएगा।
Ambedkar Nagar News: अम्बेडकरनगर। जिला खेल कार्यालय ने सिविल सर्विसेज जिला स्तरीय चयन ट्रायल की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह ट्रायल छह अगस्त को प्रस्तावित था, जिसे अब बढ़ाकर 13 अगस्त कर दिया गया है। ट्रायल का आयोजन एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। जिला क्रीड़ाधिकारी डॉ मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि खेल निदेशालय के निर्देश पर सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पावरलिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो और योगासन समेत विभिन्न खेलों के लिए चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे।
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