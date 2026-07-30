Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ambedkar Nagar News: श्रद्धा और अकीदत के साथ संपन्न हुआ जुलूस ए अजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

Ambedkar Nagar News: बसखारी विकासखंड के बेला परसा में 14वें वार्षिक जुलूस-ए-अजा का समापन श्रद्धा और अकीदत के साथ हुआ। अंजुमन अब्बासिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मौलाना प्रोफेसर डॉ. अब्बास रजा नैयर का भाषण सुनकर लोग भावुक हो गए। आयोजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध थीं।

श्रद्धा और अकीदत के साथ संपन्न हुआ जुलूस ए अजा
श्रद्धा और अकीदत के साथ संपन्न हुआ जुलूस ए अजा

Ambedkar Nagar News: मसड़ा बाजार, संवाददाता। बसखारी विकासखंड के बेला परसा में अंजुमन अब्बासिया के नेतृत्व में 14वें वार्षिक जुलूस-ए-अजा का समापन देर शाम श्रद्धा और अकीदत के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। मातमी सदाओं और या हुसैन की गूंज से पूरा गांव गमगीन और रूहानी माहौल में डूबा रहा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अंजुमनों ने बारी-बारी से नौहाख्वानी पेश की, जिस पर अकीदतमंदों ने मातम किया। इस अवसर पर मौलाना प्रोफेसर डॉ. अब्बास रजा नैयर जलालपुरी ने कर्बला की दर्दनाक घटना और शहीदाने कर्बला की कुर्बानियों का मार्मिक अंदाज में बयान किया।

ये भी पढ़ें:शहादत की गाथा सुनकर जायरीनों की आंखें हुईं नम

उनकी तकरीर सुनकर अकीदतमंद भावुक हो उठे और पूरा माहौल गमगीन हो गया। देर शाम तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। अंजुमन अब्बासिया की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी की ओर से चिकित्सा शिविर लगाकर स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराईं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।