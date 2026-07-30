Ambedkar Nagar News: श्रद्धा और अकीदत के साथ संपन्न हुआ जुलूस ए अजा
Ambedkar Nagar News: बसखारी विकासखंड के बेला परसा में 14वें वार्षिक जुलूस-ए-अजा का समापन श्रद्धा और अकीदत के साथ हुआ। अंजुमन अब्बासिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मौलाना प्रोफेसर डॉ. अब्बास रजा नैयर का भाषण सुनकर लोग भावुक हो गए। आयोजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध थीं।
Ambedkar Nagar News: मसड़ा बाजार, संवाददाता। बसखारी विकासखंड के बेला परसा में अंजुमन अब्बासिया के नेतृत्व में 14वें वार्षिक जुलूस-ए-अजा का समापन देर शाम श्रद्धा और अकीदत के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। मातमी सदाओं और या हुसैन की गूंज से पूरा गांव गमगीन और रूहानी माहौल में डूबा रहा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न अंजुमनों ने बारी-बारी से नौहाख्वानी पेश की, जिस पर अकीदतमंदों ने मातम किया। इस अवसर पर मौलाना प्रोफेसर डॉ. अब्बास रजा नैयर जलालपुरी ने कर्बला की दर्दनाक घटना और शहीदाने कर्बला की कुर्बानियों का मार्मिक अंदाज में बयान किया।
उनकी तकरीर सुनकर अकीदतमंद भावुक हो उठे और पूरा माहौल गमगीन हो गया। देर शाम तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। अंजुमन अब्बासिया की ओर से श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी की ओर से चिकित्सा शिविर लगाकर स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराईं।
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