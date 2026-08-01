Ambedkar Nagar News: गमजदा माहौल में हुआ 10 दिवसीय मजलिस का समापन
Ambedkar Nagar News: सैदापुर के स्थानीय मछली गांव में 10 दिवसीय मजलिस का आयोजन हुआ, जिसमें मौलाना सैयद नूरुल हसन रिजवी ने बीबी फातिमा जहरा की सीरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रसूले खुदा की वफात के बाद बीबी की स्थिति कठिन थी। मजलिस में मर्सिया और नौहाख्वानी के अलावा कई लोग उपस्थित थे।
Ambedkar Nagar News: सैदापुर, संवाददाता। स्थानीय मछली गांव में 10 दिवसीय मजलिस का आयोजन हुआ। अंतिम दिन मजलिस का समापन रात में गमजदा माहौल में हुआ। मजलिस में मौलाना सैयद नूरुल हसन रिजवी ने बीबी फातिमा जहरा की सीरत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रसूले खुदा की वफात के कुछ ही दिनों बाद उनकी इकलौती बेटी जनाबे फातिमा जहरा भी दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने कहा कि उस दौर की परिस्थितियां बीबी सैयदा के लिए अत्यंत कष्टदायक थीं। सरकार ए रिसालत के निकट रहने वाले कुछ लोगों ने ही हजरत अली एवं बीबी फातिमा के प्रति विरोध का रवैया अपनाया। मौलाना ने दुनियावी और दीनी तालीम का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि सांसारिक शिक्षा केवल दुनिया तक सीमित होती है, जबकि दीनी और कुरआनी शिक्षा इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में लाभदायक सिद्ध होती है।
मजलिस से पूर्व नासिर मेहंदी एवं नकी खान ने मर्सिया पढ़ा। इसके बाद अंजुमन असगरिया ने नौहाख्वानी एवं सीनाजनी पेश की। इस दौरान ताबूत और अलम भी बरामद हुआ। मजलिस देर रात तक जारी रही। मजलिस में एहसान रजा, डॉ जाकिर इमाम, कैसर अब्बास, हाशिम रजा, मौलाना आसिफ रजा, नसीम हैदर, कमर अब्बास, मोहसिन रजा, नजमुल हसन, शीबू रिजवी मौजूद रहे।
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