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यूपी में अलसुबह एनकाउंटर, चार बच्चों और मां के हत्यारे आमिर को पुलिस ने मार गिराया

May 04, 2026 09:31 am ISTYogesh Yadav अम्बेडकरनगर, संवाददाता
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उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार बच्चों और उनकी मां के हत्यारे आमिर को सोमवार तड़के मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अकबरपुर कोतवाली पुलिस और आरोपी के बीच नेवतरिया बाईपास के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग के दौरान आमिर मारा गया।

यूपी में अलसुबह एनकाउंटर, चार बच्चों और मां के हत्यारे आमिर को पुलिस ने मार गिराया

UP News: यूपी के आंबेडकरनगर में चार बच्चों और उनकी मां की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार सुबह पांच बजे अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी आमिर को मार गिराया। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में संदिग्धों तलाश लगातार की जा रही थी। सोमवार सुबह बाइक सवार को रोकने के कहा गया तो वह भागने लगा। पीछा करते हुए पुलिस ने नेवतरिया बाईपास के पास उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने लगा। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया।

मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया और मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मारा गया अपराधी आमिर पुत्र जान मोहम्मद निवासी मीरानपुर थाना कोतवाली अकबरपुर है। आमिर एक शातिर अपराधी था। वह पहले भी कई गंभीर मामलों में जेल जा चुका था और एक महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस उसके खिलाफ पहले हाफ एनकाउंटर भी कर चुकी थी।

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हाल ही में नगर के मुरादाबाद मीरानपुर मोहल्ले में चार मासूम बच्चों की हत्या के बाद उनकी मां का शव भी संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस पूरे मामले ने जिले में सनसनी फैला दी थी। पुलिस तभी से इस हत्याकांड की तह तक पहुंचने के लिए लगातार जांच में जुटी थी।

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एसपी प्राची सिंह के अनुसार दो मई को चार नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी गई थी। चारों बच्चों की मां लापता था। बाद में मां की भी लाश घर से सौ मीटर दूर एक नाले में मिली थी। मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, महिला के फोन की सीडीआर आदि की पड़ताल की गई। कई लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद आमिर का का नाम सामने आया। महिला के पति से भी पूछताछ हुई। पता चला कि दोनों अलग रहते हैं और पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति ने भी आमिर के बारे में बताया। प्रारंभिक रूप से अभी पता चला है कि आमिर महिला से शादी करना चाहता था। वह महिला की संपत्ति हड़पना चाहता था। आगे की जांच भी जारी है।

एक ही बेड पर पड़े मिले थे चार भाई बहनों के शव

मीरानपुर मोहल्ले में चार मासूम भाई-बहनों की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। शनिवार को घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा खोला था तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। चारों बच्चों के शव एक ही बेड पर अलग-अलग दिशा में पड़े मिले। दीवारों पर खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि सभी बच्चे सोने की अवस्था में नजर आ रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात को बेहद बेरहमी से अंजाम दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात में मां का नाम सामने आने से लोग और भी हैरान रह गए थे।

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महिला का शव बरामद होने के बाद उलझी पुलिस

पहले चार बच्चों की सनसनीखेज हत्या। फिर आरोपी मां की लाश बरामद होना। यह पूरा घटनाक्रम किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। पुलिस के लिए पहले यह हत्याकांड आसान नजर आ रहा था, लेकिन आरोपी महिला का शव बरामद होने के बाद पूरी कहानी ही उलझ कर रह गई है। पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है कि वह असली कातिल को ढूंढ निकाले।

मीरानपुर मोहल्ले में चार मासूम बच्चों की निर्मम हत्या के बाद आरोपी मानी जा रही मां फरार हो गई थी। शुरुआत में यह बात सामने निकल कर आई थी कि घर के सारे बर्तन साफ हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि बच्चों को कोई नशीला पदार्थ नहीं दिया गया था। लेकिन पुलिस महकमे से जुड़े सूत्रों के अनुसार जो बात निकाल कर सामने आ रही है उसके अनुसार घर पर अंडा करी, चावल और रोटी थी। इससे पता चलता है कि घर पर खाना बना था।

घटना की रात से पहले शाम को बच्चे घर के बाहर खेलते भी पाए गए थे। चारों बच्चों की हत्या के बाद फरार मां की तलाश के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमों का गठन किया गया था। जो अलग-अलग स्थान पर महिला को बरामद करने के लिए प्रयास कर रही थी लेकिन रविवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान हत्यारोपी मां का शव मिलने से पूरे मामले ने और भी रहस्यमय मोड़ ले लिया था।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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