Ambedkar Nagar: Father went to wedding procession, married man absconded with daughter; Police engaged in searching girl
बारात गया पिता, शादीशुदा शख्स बेटी को लेकर हुआ फरार; लड़की को खोजने में लगी पुलिस टीम

बारात गया पिता, शादीशुदा शख्स बेटी को लेकर हुआ फरार; लड़की को खोजने में लगी पुलिस टीम

संक्षेप:

यूपी के अंबेडरकरनगर जिले में एक मामला सामने आया है। घर में अकेली लड़की को एक शादीशुदा शख्स लेकर फरार हो गया। बारात से लौटे पिता ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस तलाश में जुट गई है।

Mon, 24 Nov 2025 03:45 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में कोतवाली जलालपुर क्षेत्र के एक गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक अधेड़, जो शादीशुदा बताया जा रहा है, एक युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गया। घटना के समय युवती के पिता बारात में गए हुए थे। बारात से वापस लौटने पर जब पिता को बेटी के गायब होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने तत्काल कोतवाली में तहरीर दी। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस टीम युवती और आरोपी की तलाश में जुटी है।

पीड़ित पिता ने बताया कि वह अपनी 23 वर्षीय पुत्री के साथ अकेले रहता है। बीते शुक्रवार को वह एक बारात में शामिल होने गया था, इस दौरान उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। वह जब घर लौटा तो उसकी बेटी नहीं थी। उसने काफी खोजबीन की। इसी बीच उसे पता चला कि 45 वर्षीय लालचंद चौहान, निवासी इसहाकपुर गोमदिया, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उसकी पुत्री को लेकर फरार हो गया। आरोपी की गांव में रिश्तेदारी भी है।

पीड़ित ने बताया कि शनिवार को उसके भाई के पास सियालदह स्टेशन से फोन आया कि उसकी भतीजी को लालचंद नाम का व्यक्ति साथ लेकर आया हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन चिंतित हो उठे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित पिता ने पुलिस से शिकायत की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ऐक्शन आ गई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस टीम आरेापी की तलाश में लग गई है।

कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम युवती की तलाश में जुट गई है। पीड़ित पिता ने यह भी बताया कि आरोपी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

