बारात गया पिता, शादीशुदा शख्स बेटी को लेकर हुआ फरार; लड़की को खोजने में लगी पुलिस टीम

संक्षेप: यूपी के अंबेडरकरनगर जिले में एक मामला सामने आया है। घर में अकेली लड़की को एक शादीशुदा शख्स लेकर फरार हो गया। बारात से लौटे पिता ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस तलाश में जुट गई है।

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में कोतवाली जलालपुर क्षेत्र के एक गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक अधेड़, जो शादीशुदा बताया जा रहा है, एक युवती को अपने साथ लेकर फरार हो गया। घटना के समय युवती के पिता बारात में गए हुए थे। बारात से वापस लौटने पर जब पिता को बेटी के गायब होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने तत्काल कोतवाली में तहरीर दी। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस टीम युवती और आरोपी की तलाश में जुटी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़ित पिता ने बताया कि वह अपनी 23 वर्षीय पुत्री के साथ अकेले रहता है। बीते शुक्रवार को वह एक बारात में शामिल होने गया था, इस दौरान उसकी पुत्री घर पर अकेली थी। वह जब घर लौटा तो उसकी बेटी नहीं थी। उसने काफी खोजबीन की। इसी बीच उसे पता चला कि 45 वर्षीय लालचंद चौहान, निवासी इसहाकपुर गोमदिया, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उसकी पुत्री को लेकर फरार हो गया। आरोपी की गांव में रिश्तेदारी भी है।

पीड़ित ने बताया कि शनिवार को उसके भाई के पास सियालदह स्टेशन से फोन आया कि उसकी भतीजी को लालचंद नाम का व्यक्ति साथ लेकर आया हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन चिंतित हो उठे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित पिता ने पुलिस से शिकायत की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ऐक्शन आ गई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस टीम आरेापी की तलाश में लग गई है।