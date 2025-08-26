amazing sight seen in auraiya tehsil monkey took out 80 thousand rupees from bike and kept raining it from tree गजब! बाइक की डिक्की से 80 हज़ार उड़ा ले गया बंदर, पेड़ पर चढ़कर की नोटों की बारिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsamazing sight seen in auraiya tehsil monkey took out 80 thousand rupees from bike and kept raining it from tree

औरैया की तहसील में एक बंदर बाइक की डिग्गी से रुपयों से भरा झोला निकाल कर पेड़ पर चढ़ गया। वह वहीं से नोटों की बारिश करने लगा। यह देख नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। इस अफरातफरी में रुपयों का असली मालिक बुरी तरह परेशान रहा लेकिन उसे 52 हजार रुपये ही वापस मिल सके। 28 हजार रुपये इधर-उधर हो गए।

Ajay Singh संवाददाता, औरैयाTue, 26 Aug 2025 09:46 PM
उत्तर प्रदेश के औरैया की बिधूना तहसील में मंगलवार को गजब नजारा देखने को मिला। यहां एक बंदर ने बाइक में रखे 80 हजार रुपए निकाल लिए और पेड़ पर चढ़ गया। बंदर पेड़ पर बैठकर नोटों की बारिश करने लगा। वहीं नीचे मौजूद लोगों ने नोट बटोरना शुरू कर दिया। जिस शख्स की मोपेड से बंदर ने रुपए निकाले थे उन्हें अंतत:52 हजार रुपए ही मिले। बाकी के नोट या तो बंदर ने फाड़ दिए या फिर किसी और ने बटोर लिए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

औरैया की बिधूना तहसील परिसर में सोमवार की दोपहर बंदर जैसे ही बाइक की डिग्गी से रुपयों से भरा झोला निकाल कर पेड़ पर चढ़ा और नोटों की बारिश करने लगा, वहां भारी भीड़ जमा हो गई। इस अफरातफरी में रुपयों का असली मालिक अपने रुपए वापस पाने के लिए परेशान रहा लेकिन उसे 52 हजार रुपये ही वापस मिल सके। जबकि 28 हजार रुपये इधर-उधर हो गए।

औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डोडापुर निवासी प्राइवेट शिक्षक रोहिताश चंद्र तहसील परिसर में जमीन का बैनामा कराने आए थे। उन्होंने 80 हजार रुपये बाइक की डिग्गी में रखे झोले में डाल दिए थे। वकील गोविंद दुबे के साथ कागजी प्रक्रिया में व्यस्त होने के दौरान बंदर ने झोला निकाल लिया। झोले में खाने-पीने का सामान न मिलने पर उसने रुपये हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। नीचे खड़े लोग रुपये लूटने में जुट गए।

रोहिताश के मुताबिक भीड़ के सहयोग से 52 हजार रुपये वापस मिल सके, जबकि 28 हजार रुपये लोगों ने दबा लिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील परिसर में बंदरों का उत्पात आम बात है। वे आए दिन झोले, डिग्गी और दस्तावेज तक उठा ले जाते हैं। कभी-कभी बंदर जरूरी कागजात भी चबा या फाड़ देते हैं, जिससे वादकारियों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं।

