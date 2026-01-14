Hindustan Hindi News
हनुमान जी की 'भक्ति' में लीन कुत्ता, परिक्रमा के 48 घंटे पूरे, भजन कीर्तन शुरू, कल होगा भंडारा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सोमवार की सुबह कुत्ता पहली बार मंदिर परिसर में आया और उसने हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि दो दिन बीत जाने के बाद भी वह थका नहीं है और पूरी निष्ठा के साथ मूर्ति के चक्कर लगा रहा है।

Jan 14, 2026 02:01 pm IST
आस्था के कई रूप आपने देखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक कुत्ते की 'हनुमान भक्ति' इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां एक कुत्ता पिछले 48 घंटों से हनुमान जी के मंदिर की उनकी मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए आसपास के गांवों से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। मंदिर पर भजन कीर्तन भी शुरू हो गया है। कल यानी गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया गया है। हनुमान जी के मंदिर में कुत्ते का इस तरह से परिक्रमा करना ऐसे समय हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों को लेकर सुनवाई हो रही है। हनुमान जी की आकृति वाली पतंग उड़ाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच वार-पलटवार हो रहा है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सोमवार की सुबह कुत्ता पहली बार मंदिर परिसर में आया और उसने हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा शुरू कर दी। हैरानी की बात यह है कि दो दिन बीत जाने के बाद भी वह थका नहीं है और पूरी निष्ठा के साथ मूर्ति के चक्कर लगा रहा है। न तो वह किसी पर भौंक रहा है और न ही खाने-पीने में दिलचस्पी दिखा रहा है। श्रद्धालु इसे साक्षात 'बजरंगबली' की महिमा मान रहे हैं।

ग्राम नन्द पुर खुर्द के विजय पाल सिंह, चंद्रभान सिंह आदि ग्रामीण नहटौर झारखंडी मंदिर से आए। उनका कहना है कि मंदिर में हनुमान जी मूर्ति के सोमवार सुबह सवेरे चार बजे से दोपहर दो बजे तक एक कुत्ता चक्कर लगाता रहा, उसके बाद उसने आराम किया। खाना देने के बावजूद कुत्ते ने कुछ नहीं खाया। खुद कभी रुक जाता है कभी परिक्रमा करने लगता है।

ग्रामीण राजेंद्र का दावा है कि सोमवार को कुत्ते के सिर पर एक जंगली कबूतर बैठा रहा, कुछ समय के बाद कबूतर मर गया। तब से कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है। शिला देवी, श्यामो देवी, अनीता देवी राधा कृष्णा देवी महेंद्र सिंह मदनपाल सिंह उमा देवी चंद्रपाल विशंभर सिंह सहित सैकड़ों लोग दर्शन कर भजन कीर्तन कर रहे हैं।

कल होगा विशाल भंडारा

कुत्ते की इस अटूट भक्ति को देखते हुए ग्रामीणों और मंदिर समिति ने इसे एक शुभ संकेत माना है। इसी के उपलक्ष्य में कल मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। लोग दूर-दूर से इस 'भक्त कुत्ते' के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और उसके सामने मत्था टेक रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी परिक्रमा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।