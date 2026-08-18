अमरमणि त्रिपाठी केस: राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड में हाजिर नहीं हुआ कोई गवाह, अब 1 सितंबर को सुनवाई

Amarmani Tripathi Case: राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड की सोमवार को बस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन कोई भी गवाह, गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। अदालत ने गवाही देने के लिए न आने वालों के खिलाफ NBW जारी किया था।

Amarmani Tripathi Case: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। चर्चित राहुल मद्देशिया अपहरण कांड में अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है। बस्ती के विशेष सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट/ एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में इस मामले में गवाही देने के लिए सोमवार को कोई गवाह हाजिर नहीं हुआ। इस वजह से अदालत में गवाही की कार्यवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। उस दिन भी गवाही होनी है।

राहुल मद्देशिया अपहरण कांड में जिन गवाहों ने अभी तक अदालत में हाजिर होकर अपनी गवाही दर्ज नहीं कराई है उनके खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित अमरमणि त्रिपाठी की प्रॉपर्टी की कुर्की भी हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार गवाही के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी इस मामले के गवाह पेश नहीं हो रहे थे। अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गवाहों के अदालत में पेश होने में कुछ तेजी आई है। इसके बाद सबूतों की कार्यवाई शुरू हुई।

दर्ज हो चुके हैं इनके बयान राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के समय बस्ती जिले में तैनात रहे कोतवाल राजेंद्र सिंह, पीड़ित राहुल मद्धेशिया के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया, सुपुर्दगी के गवाह शिवा, पूर्व सीओ अविनाश मिश्र, संजय और शमशेर बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल एसटीएफ योगेंद्र सिंह सहित कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

क्या था कांड राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड 6 दिसम्बर 2001 को हुआ था। बस्ती के जयपुरवा रोडवेज तिराहा के पास सुबह पौने आठ बजे के करीब धर्मराज मद्धेशिया के बेटे स्कूली छात्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण कर लिया गया था। राहुल को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से बरामद किया था। इसके बाद राहुल के पिता धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर बस्ती कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस दौरान मुकदमा दर्ज कराने वाले धर्मराज मद्धेशिया का निधन हो चुका है।