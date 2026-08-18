Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अमरमणि त्रिपाठी केस: राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड में हाजिर नहीं हुआ कोई गवाह, अब 1 सितंबर को सुनवाई

By Ajay Singh
संवाददाता, बस्ती
Follow us on Google News
share

Amarmani Tripathi Case: राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड की सोमवार को बस्ती की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन कोई भी गवाह, गवाही देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। अदालत ने गवाही देने के लिए न आने वालों के खिलाफ NBW जारी किया था। 

Amarmani Tripathi
अमरमणि त्रिपाठी

Amarmani Tripathi Case: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। चर्चित राहुल मद्देशिया अपहरण कांड में अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है। बस्ती के विशेष सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट/ एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में इस मामले में गवाही देने के लिए सोमवार को कोई गवाह हाजिर नहीं हुआ। इस वजह से अदालत में गवाही की कार्यवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। उस दिन भी गवाही होनी है।

राहुल मद्देशिया अपहरण कांड में जिन गवाहों ने अभी तक अदालत में हाजिर होकर अपनी गवाही दर्ज नहीं कराई है उनके खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित अमरमणि त्रिपाठी की प्रॉपर्टी की कुर्की भी हो चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार गवाही के लिए नोटिस जारी होने के बाद भी इस मामले के गवाह पेश नहीं हो रहे थे। अदालत से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गवाहों के अदालत में पेश होने में कुछ तेजी आई है। इसके बाद सबूतों की कार्यवाई शुरू हुई।

ये भी पढ़ें:मधुमिता हत्या में समय से पूर्व रिहाई के बाद पहली बार मंच पर दिखे अमरमणि

दर्ज हो चुके हैं इनके बयान

राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड के समय बस्ती जिले में तैनात रहे कोतवाल राजेंद्र सिंह, पीड़ित राहुल मद्धेशिया के भाई कृष्ण मुरारी मद्धेशिया, सुपुर्दगी के गवाह शिवा, पूर्व सीओ अविनाश मिश्र, संजय और शमशेर बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल एसटीएफ योगेंद्र सिंह सहित कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

क्या था कांड

राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड 6 दिसम्बर 2001 को हुआ था। बस्ती के जयपुरवा रोडवेज तिराहा के पास सुबह पौने आठ बजे के करीब धर्मराज मद्धेशिया के बेटे स्कूली छात्र राहुल मद्धेशिया का अपहरण कर लिया गया था। राहुल को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के आवास से बरामद किया था। इसके बाद राहुल के पिता धर्मराज मद्धेशिया की तहरीर पर बस्ती कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस दौरान मुकदमा दर्ज कराने वाले धर्मराज मद्धेशिया का निधन हो चुका है।

ये भी पढ़ें:अमरमणि त्रिपाठी के दो जमानतदारों की बढ़ेंगी मुश्किलें, जमानत राशि होगी जब्‍त
ये भी पढ़ें:मधुमिता शुक्‍ला मर्डर केस: अमरमणि के रिश्‍तेदार ने लगाई समयपूर्व रिहाई की याचिका
ये भी पढ़ें:अमरमणि की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में अपहृत की दलील भी काम न आई

कौन हैं अमरमणि त्रिपाठी?

अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में वह करीब 19 साल जेल में काट चुके हैं। महाराजगंज की नौतनवां सीट से कई बार विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी कल्याण सिंह की भाजपा और मायावती की बसपा सरकार में मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में हलचल मचा देने वाले मधुमिता शुक्ला हत्याकांड का संबंध अमरमणि से सामने आया था। उन्हें इस मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने बढ़ती उम्र और बीमारियों के कारण अमरमणि की रिहाई का आदेश दिया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP Crime News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।