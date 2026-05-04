Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के इस जिले में खुलेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 20.08 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

May 04, 2026 07:12 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share

उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि फिरोजाबाद में निजी क्षेत्र के अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयोजक संस्था को आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी गई है।

यूपी के इस जिले में खुलेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 20.08 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Yogi Cabinet Decision: यूपी में निजी क्षेत्र के एक और विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। फिरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि फिरोजाबाद में निजी क्षेत्र के अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयोजक संस्था को आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी गई है।

फिरोजाबाद के पचवान गांव में कुल 20.08 एकड़ भूमि पर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। प्रयोजक संस्था अमरदीप मेमोरियल ट्रस्ट को इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने की संस्तुति की गई है। यूपी में लगातार निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी जा रही है। जिससे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए युवाओं को बड़े शहरों की ओर दौड़ न लगानी पड़े।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:यूपी में समन तामीला ईमेल और व्हाट्सएप पर मान्य होगा, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

पारेषण लाइन के लिए किसानों को 33 प्रतिशत तक अधिक मिलेगा मुआवजा

पारेषण परियोजनाओं में लगने वाले टावर के लिए इस्तेमाल जमीन के लिए किसानों या भूस्वामियों को 33 प्रतिशत तक ज्यादा मुआवजा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा समय में पारेषण परियोजनाओं के लिए टावर बेस क्षेत्र के लिए तो किसानों या भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। हालांकि, भूमि की वह पट्टी, जिस पर टावर या तार होते हैं (राइट ऑफ वे यानी आरओडब्ल्यू) उसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था।

ये भी पढ़ें:50 हजार महीना, लैपटॉप, आवास और भत्ता, OTD CM फेलोशिप को योगी कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने सोमवार को 765, 400, 220 और 132 केवी की पारेषण लाइनों में लगाए जाने वाले विभिन्न टावरों बेस के नीचे 200 प्रतिशत क्षेत्रफल (चारों तरफ एक मीटर अतिरिक्त के अनुसार) व राइट ऑफ वे के कॉरिडोर के मुआवजे पर विचार किया करते हुए उसे मंजूरी दे दी। ट्रांसमिशन टावर के नीचे की जमीन और उसके एक मीटर की जमीन का दो गुना मुआवजा दिया जाएगा। जहां से तार गुजरेगा, वहां जमीन की कीमत का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे के लिए भूमि की लागत मूल्य का आकलन डीएम सर्किल रेट पर होगा। मुआवजे में 21 से 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

ये भी पढ़ें:योगी कैबिनेट बैठक में 29 अहम फैसले, लाखों राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

कुशीनगर नर्सिंग कॉलेज के लिए मिली नि:शुल्क जमीन

कुशीनगर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। इसका निर्माण कुशीनगर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के बगल वाली जमीन पर किया जाएगा। सीलिंग की इस भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने संबंधी चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सोमवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रदेश में नर्सिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यूपी में 27 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी थी। इनमें कुशीनगर का नर्सिंग कॉलेज भी शामिल है। प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 10 करोड़ लागत निर्धारित की गई है, जिसमें 60 फीसदी केंद्रांश व 40 फीसदी राज्यांश है। कुशीनगर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए मौजा रामपुर तप्पा चौरा बड़गांव परगना तहसील पडरौना में स्थित सीलिंग की भूमि में से .405 हेक्टेअर भूमि नि:शुल्क दी गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Yogi Cabinet UP Cabinet Meeting UP Cabinet Decision अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।