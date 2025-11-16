Hindustan Hindi News
Amar Jyoti Company absconds with crores rupees investors in Bareilly victims surround police station
निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हुई अमर ज्योति कंपनी, पीड़ितों ने घेरी कोतवाली

संक्षेप: बरेली में निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हुई अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड के खिलाफ रविवार को कोतवाली में भी शिकायत की गई है। कोतवाली पहुंचे कई लोगों ने निदेशकों के रिश्तेदारों पर भी ठगी का आरोप लगाया है।

Sun, 16 Nov 2025 02:51 PMDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
यूपी के बरेली में निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हुई अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड के खिलाफ रविवार को कोतवाली में भी शिकायत की गई है। कोतवाली पहुंचे कई लोगों ने निदेशकों के रिश्तेदारों पर भी ठगी का आरोप लगाया है। कई लोगों के साथ कोतवाली पहुंचे बाग बिग्रटान निवासी कृष्ण मौर्या ने आरोप लगाया कि उनके मोहल्ले में रहने वाला अनूप मौर्या खुद को कंपनी का निदेशक और सूर्यकांत मौर्य का रिश्तेदार बताता था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कटरा चांद खां स्थित अमर ज्योति रुहेलखंड निधि लिमिटेड नाम की फाइनेंस कंपनी में निवेश के जरिए मुनाफे का झांसा दिया।

पड़ोसी होने के नाते अनूप पर विश्वास कर उन्होंने निवेश किया। एक वर्ष में उन्होंने कुल 72 हजार रुपये जमा किए, जिसकी मैच्योरिटी राशि 75800 रुपये है। नौ जून को मैच्योरिटी पूरी होने पर उन्होंने अनूप से पैसा मांगना चाहा तो उसने पासबुक लेकर जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया। अनूप के कहने पर उन्होंने दूसरा खाता भी खुलवाया और 4300 रुपये जमा किए। इसी बीच यह कंपनी उनके 80100 रुपये लेकर गायब हो गई।

जब वह अनूप के घर जानकारी लेने पहुंचे तो उसके परिवार वालों ने धमकी दी कि अगर उसके बारे में पूछा तो जान से मरवा देंगे। इससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। उनकी तरह कई अन्य लोगों से भी ठगी की गई है। कोतवाली इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

