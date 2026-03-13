अलविदा जुमा पर सख्ती, नमाज के बाद भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती

आज अलविदा की नमाज है। इसे लेकर यूपी प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी है। इस संबंध में डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों और आईजी, एडीजी को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नमाज के बाद अनाधिकृत रूप से एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाए।

आज यानी शुक्रवार को अलविदा की नमाज है। इसे लेकर यूपी प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी है। इस संबंध में डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, पुलिस कमिश्नरों और आईजी, एडीजी को निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि अलविदा की नमाज के दौरान पूरी तरह सतर्कता बरती जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नमाज के बाद अनाधिकृत रूप से एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाए। डीजीपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा यूपी एसटीएफ के अलावा खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क रहेंगे।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ पोस्टर, पम्फ्लेट या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग एवं यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

बदायूं में जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। शहर से देहात तक अधिकारियों को शांति समिति की बैठक करने को कहा है वहीं अलविदा जुमा व ईद के दिन निगरानी करने को मजिस्ट्रेट अफसर तैनात किये गये हैं। गुरुवार को डीएम अवनीश राय ने अलविदा जुमा एवं ई को लेकर आदेश जारी किया है। जिसमें बताया कि जिले में 23 स्थल व क्षेत्र के लिए एक-एक मजिस्ट्रेट, नगर क्षेत्र के 12 स्थानों के लिए एक-एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इसके अतिरिक्त 13 अधिकारियों को आरक्षित मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया है।

संवेदनशील जगहों पर पुलिस का पहरा मुरादाबाद में अलविदा जुमा की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने 25 क्यूआरटी टीमों को गठन किया गया है। इसके साथ ही थाना पुलिस को भी लगाया गया है। नमाज के दौरान अधिकारी भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेंगे और सड़कों पर भी पुलिस का पहरा रहेगा। उधर, जनपद में पांच स्थान संवदेनशील घोषित किए गए है। जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर यातायात पुलिस ने बैरियर लगाए है। यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।