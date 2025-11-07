Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAl-Qaeda linked plot to incite violent jihad in India: UP ATS reveals details about Bilal Khan
अलकायदा से मिल भारत में हिंसात्मक जिहाद की साजिश, बिलाल खान को लेकर यूपी ATS का खुलासा

अलकायदा से मिल भारत में हिंसात्मक जिहाद की साजिश, बिलाल खान को लेकर यूपी ATS का खुलासा

संक्षेप: यूपी के एटीएस ने बिलाल खान को लेकर कई खुलासे किए हैं। संदिग्ध आतंकी बिलाल खान आतंकी संगठन ‘अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट’ (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था। वह पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के विरुद्ध हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था।

Fri, 7 Nov 2025 05:37 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी एटीएस ने शुक्रवार को खुलासा किया है कि सहारनपुर से सिंतबर में गिरफ्तार किया गया संदिग्ध आतंकी बिलाल खान आतंकी संगठन ‘अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट’ (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था। वह पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के विरुद्ध हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था। उसकी कोशिश थी कि भारत की संवैधिनक सरकार को गिरा दिया जाए और देश में शरीयत आधारित कानून का राज्य स्थापित किया जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह खुलासा एटीएस ने बिलाल खान को नौ दिन की पुलिस रिमाडं पर लेकर पूछताछ करने के दौरान किया है। एटीएस के मुताबिक, बिलाल खान सहारनपुर के तीतरों नकुड़ का रहने वाला है। उसे 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एटीएस ने 4 नवंबर को उसे नौ दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू की।

‘एक्यूआईएस’चीफ आसिम उमर से था प्रभावित

एटीएस ने दावा किया है कि बिलाल खान पाकिस्तान के अलकायदा हैंडलरों से संपर्क में था और करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था। बिलाल आतंकी संगठन ‘एक्यूआईएस’ के हैंडलरों से साजिश कर भारत में आतंकी घटनाएं अंजाम देने की साजिश रच रहा था। बिलाल अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन व अयमान अल जवाहिरी के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में तैनात किए गए प्रथम चीफ आसिम उमर संभली से प्रभावित था। आसिम मूलत: संभल यूपी का रहने वाला था।

हिंसात्मक जिहाद छेड़ने को भड़काया

बिलाल अक्सर सोशल मीडिया पर ‘एक्यूआईएस’ चीफ आसिम उमर संभली द्वारा उदृत जिहादी बयान को साझा करता रहता था। वह सोशल मीडिया समूहों पर भारत की संवैधानिक सरकार को गिराने के लिए हिंसात्मक जिहाद छेड़ने की बातें कहता था। साथ ही शरिया आधारित कानून का राज्य स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘एक्यूआईएस’ के सदस्य के रूप में सक्रिय रहता था।

पाकिस्तानी आतंकियों का करता था महिमामंडन

बिलाल ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमामंडन किया। वहीं भारतीय सैन्य बलों को अपशब्द कहते हुए उनका विरोध करने वाला वीडियो विभिन्न ग्रुपों पर भेजा था। बिलाल अक्सर पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर को भारत से मुक्त कराने के चैट व वीडियो भी प्रसारित करता था। उसने पाकिस्तानी ‘एक्यूआईएस’ हैंडलरों के समक्ष निष्ठा की शपथ ले रखी थी। उसने अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आसिम उमर संभली को श्रद्धांजलि देते हुए ग्रुप के सदस्यों को भड़काया और कहा कि अगर आप जिहाद के रास्ते पर चलेंगे तो मोरक्को से लेर फिलीपींस तक मुजाहिद्दीन आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और जहां मुजाहिद्दीन का पसीना गिरेगा वहां यह लोग खून बहा देंगे। यूपी एटीएस फिलहाल बिलाल खान से लगातार पूछताछ जारी रखे है।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर अटकलें तेज, जानें वजह
ये भी पढ़ें:धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा में राजा भैया होंगे शामिल, ये अपील की
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |