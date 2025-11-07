अलकायदा से मिल भारत में हिंसात्मक जिहाद की साजिश, बिलाल खान को लेकर यूपी ATS का खुलासा

संक्षेप: यूपी के एटीएस ने बिलाल खान को लेकर कई खुलासे किए हैं। संदिग्ध आतंकी बिलाल खान आतंकी संगठन ‘अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट’ (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था। वह पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के विरुद्ध हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था।

यूपी एटीएस ने शुक्रवार को खुलासा किया है कि सहारनपुर से सिंतबर में गिरफ्तार किया गया संदिग्ध आतंकी बिलाल खान आतंकी संगठन ‘अलकायदा इन इंडियन बस कॉटीनेंट’ (एक्यूआईएस) का सक्रिय सदस्य था। वह पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के विरुद्ध हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था। उसकी कोशिश थी कि भारत की संवैधिनक सरकार को गिरा दिया जाए और देश में शरीयत आधारित कानून का राज्य स्थापित किया जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह खुलासा एटीएस ने बिलाल खान को नौ दिन की पुलिस रिमाडं पर लेकर पूछताछ करने के दौरान किया है। एटीएस के मुताबिक, बिलाल खान सहारनपुर के तीतरों नकुड़ का रहने वाला है। उसे 15 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एटीएस ने 4 नवंबर को उसे नौ दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया और पूछताछ शुरू की।

‘एक्यूआईएस’चीफ आसिम उमर से था प्रभावित एटीएस ने दावा किया है कि बिलाल खान पाकिस्तान के अलकायदा हैंडलरों से संपर्क में था और करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा था। बिलाल आतंकी संगठन ‘एक्यूआईएस’ के हैंडलरों से साजिश कर भारत में आतंकी घटनाएं अंजाम देने की साजिश रच रहा था। बिलाल अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन व अयमान अल जवाहिरी के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में तैनात किए गए प्रथम चीफ आसिम उमर संभली से प्रभावित था। आसिम मूलत: संभल यूपी का रहने वाला था।

हिंसात्मक जिहाद छेड़ने को भड़काया बिलाल अक्सर सोशल मीडिया पर ‘एक्यूआईएस’ चीफ आसिम उमर संभली द्वारा उदृत जिहादी बयान को साझा करता रहता था। वह सोशल मीडिया समूहों पर भारत की संवैधानिक सरकार को गिराने के लिए हिंसात्मक जिहाद छेड़ने की बातें कहता था। साथ ही शरिया आधारित कानून का राज्य स्थापित करने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन ‘एक्यूआईएस’ के सदस्य के रूप में सक्रिय रहता था।