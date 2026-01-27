वाराणसी-प्रयागराज के साथ अयोध्या-मथुरा में भी दौड़ेगी मेट्रो, पेश हुआ विस्तार का रोडमैप

संक्षेप: यूपी में वाराणसी-प्रयागराज के साथ ही अयोध्या और मथुरा में भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसका रोडमैप तैयार हो चुका है। गणतंत्र दिवस पर इस रोडमैप को यूपी मेट्रो की तरफ से साझा किया गया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने 'विकसित उत्तर प्रदेश' के अपने विजन को साझा करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। अब वाराणसी और प्रयागराज के साथ-साथ अयोध्या और मथुरा जैसे पवित्र नगरों में भी मेट्रो चलाने की तैयारी है।यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने प्रशासनिक कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद ‘विकसित उत्तर प्रदेश फॉर विकसित भारत @2047’ का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भविष्य में प्रदेश के भीतर कुल 1575 किमी मेट्रो विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।

महानगरों का विस्तार उन्होंने बताया कि मेट्रो का लखनऊ में 225 किमी, कानपुर में 200 किमी और आगरा में 100 किमी के नेटवर्क में और विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही धार्मिक व पर्यटन केंद्र में मेट्रो के कॉरिडोर बनेंगे। वाराणसी, प्रयागराज और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 150-150 किमी के कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या, मथुरा, झांसी और मेरठ समेत 9 अन्य शहरों में 50-50 किमी मेट्रो नेटवर्क का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

एसएसबी मुख्यालय: शौर्य और अनुशासन का संगम सशस्त्र सीमा बल (SSB) सीमान्त मुख्यालय में महानिरीक्षक रत्न संजय ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उत्कृष्ट सेवा के लिए जवानों को डीजी गोल्डन और सिल्वर डिस्क से सम्मानित किया गया। पाइप बैंड की सुरीली धुन और 'बड़ा खाना' के आयोजन ने अधिकारियों और जवानों के बीच आपसी सौहार्द को और मजबूत किया।

सांस्कृतिक रंगों में रंगा हजरतगंज मेट्रो स्टेशन गणतंत्र दिवस के जश्न में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन भी पीछे नहीं रहा। यहां स्कूली बच्चों ने रंगारंग नृत्य और देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों ने रुककर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और इस सांस्कृतिक छटा का आनंद लिया।