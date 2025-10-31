SIR के साथ ही जातीय का कालम बढ़ाया जाए, गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव का हमला

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के साथ ही जातीय का कालम बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है सरकार इसे मानेगी इससे जातियों की स्थिति भी साफ़ हो जायेगी। गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के साथ ही जातीय कालम भी जोड़ा जाए ताकि समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा कि गन्ना की कीमत 30 रूपये से अधिक बढ़ाना चाहिए। इससे तो अधिक विज्ञापन पर खर्च कर दिया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव ने लौहपुरुष सरदार पटेल को नमन करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सपा, पीडीए के सहयोग से प्रदेश में परिवर्तन की नई शुरुआत करेगी।

भाजपा पर भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह वही सरकार है जो मंडी बेचना चाहती है, बरैच की चीनी मिलें बंद हो गईं, और “भाजपा के पोषित लोग” किसानों के पैसे लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में सिर्फ ₹30 की वृद्धि पर्याप्त नहीं, यह बढ़ोतरी किसानों के हितों के अनुरूप नहीं है।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलित और पिछड़े वर्ग सबसे अधिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं।”

स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था पर तंज अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता भी इलाज के लिए सपा सरकार में बनाए गए मेदांता अस्पताल का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में इलाज भगवान भरोसे है। सपा सरकार बनने पर एक फोन पर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध होगी। विकास दुबे प्रकरण पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसकी गाड़ी इसलिए पलटाई गई ताकि सरकार न पलट जाए।