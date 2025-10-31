Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAlong with SIR the caste column should also be expanded; Akhilesh Yadav also attacked up government regarding sugarcane
SIR के साथ ही जातीय का कालम बढ़ाया जाए, गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव का हमला

SIR के साथ ही जातीय का कालम बढ़ाया जाए, गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव का हमला

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के साथ ही जातीय का कालम बढ़ाया जाए। मुझे उम्मीद है सरकार इसे मानेगी इससे जातियों की स्थिति भी साफ़ हो जायेगी। गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला।

Fri, 31 Oct 2025 02:30 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के साथ ही जातीय कालम भी जोड़ा जाए ताकि समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा कि गन्ना की कीमत 30 रूपये से अधिक बढ़ाना चाहिए। इससे तो अधिक विज्ञापन पर खर्च कर दिया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव ने लौहपुरुष सरदार पटेल को नमन करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सपा, पीडीए के सहयोग से प्रदेश में परिवर्तन की नई शुरुआत करेगी।

भाजपा पर भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह वही सरकार है जो मंडी बेचना चाहती है, बरैच की चीनी मिलें बंद हो गईं, और “भाजपा के पोषित लोग” किसानों के पैसे लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में सिर्फ ₹30 की वृद्धि पर्याप्त नहीं, यह बढ़ोतरी किसानों के हितों के अनुरूप नहीं है।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलित और पिछड़े वर्ग सबसे अधिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं।”

स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था पर तंज

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता भी इलाज के लिए सपा सरकार में बनाए गए मेदांता अस्पताल का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में इलाज भगवान भरोसे है। सपा सरकार बनने पर एक फोन पर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध होगी। विकास दुबे प्रकरण पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसकी गाड़ी इसलिए पलटाई गई ताकि सरकार न पलट जाए।

मुख्यमंत्री का नाम बदलने का पुराना शौक है

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को नाम बदलने का पुराना शौक है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार केवल नाम और शहर बदलने की राजनीति करती है, जबकि जनता की असली समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों से समाज में भेदभाव और नफरत का माहौल बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:मुस्लिम बच्ची की दुआ काम आई, बृजभूषण ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की बताई कहानी
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |