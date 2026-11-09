मुफ्त राशन के साथ सपा सरसों का तेल देगी, बीजेपी की योजना के छांव में अखिलेश का दांव

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक और बड़ा दांव चलते हुए मुफ्त राशन में सरसों तेल देने का भी वादा कर दिया है। अखिलेश के ऐलान और टाइमिंग को कई नजरिए से देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दल वोटरों को साधने के लिए लुभावने वादों और योजनाओं के नए-नए मॉडल तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला है। भाजपा सरकार की सबसे लोकप्रिय और गेम-चेंजर मानी जाने वाली 'मुफ्त राशन योजना' की काट ढूंढते हुए सपा प्रमुख ने इसी योजना के ढांचे (छांव) का इस्तेमाल कर अपना नया दांव चला है। सपा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर मुफ्त राशन के साथ प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त सरसों का तेल भी दिया जाएगा। अभी तक सरकार की तरफ से गेहूं और चावल के साथ बीच-बीच में चीनी दी जाती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का यह कदम भाजपा की ही स्थापित योजना में एक तरह का 'टॉप-अप' जोड़ने जैसा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में यह बात खुलकर सामने आई थी कि कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुई कठिनाइयों के बावजूद भाजपा की प्रचंड वापसी में केंद्र और राज्य सरकार की 'मुफ्त राशन' योजना सबसे बड़ा और निर्णायक कारक साबित हुआ था। राशन लाभार्थियों के एक बड़े साइलेंट वोट बैंक ने भाजपा के पक्ष में एकतरफा मतदान किया था।

अब उसी काट को बेअसर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सीधे भाजपा के ही एजेंडे पर प्रहार किया है। अखिलेश यादव जानते हैं कि राशन योजना को खारिज करना या बंद करने की बात कहना राजनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकता है। इसलिए सपा ने राशन के साथ रोजमर्रा की रसोई का सबसे महंगा और जरूरी हिस्सा यानी 'सरसों का तेल' जोड़ने का चुनावी दांव चला है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

रसोई के बजट से वोट बैंक साधने की रणनीति बीते कुछ सालों में महंगाई और खाद्य तेलों (विशेषकर सरसों तेल) की कीमतों में आई तेजी आम जनता की जेब पर भारी पड़ी है। सपा का मानना है कि केवल अनाज देना ही काफी नहीं है; जब तक गरीब को खाना पकाने के लिए तेल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक रसोई का बजट संतुलित नहीं हो सकता। सपा के इस 'मुफ्त सरसों तेल' के दांव से भाजपा के उस मजबूत राशन-लाभार्थी वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसने 2022 में चुनावी नतीजों की पूरी दिशा तय कर दी थी।