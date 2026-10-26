वोटर लिस्ट के लिए डीएम के साथ अब कमिश्नर भी जवाबदेह, चुनाव आयोग ने तय की जिम्मेदारियां

पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज एक हफ्ते में तीन जिलों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की पुष्टि के बाद चुनाव आयोग ऐक्शन में है। अब मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई तो डीएम के साथ मंडलायुक्त भी जिम्मेदार होंगे।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी की मतदाता सूची में एक के बाद एक निकल रहीं गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। राजनीतिक दलों व सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहीं गड़बड़ियों का निस्तारण करने और आगे पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त व डीएम की भी जिम्मेदारी व जवाबदेही तय कर दी गई है। अब उन पर भी कार्रवाई होगी। कंप्यूटर सहायकों से मतदाता फॉर्म की फीडिंग कराने पर रोक लगा दी गई है। 10 अप्रैल को एसआईआर की सूची जारी होने के बाद अभी तक फीड किए गए मतदाता फॉर्मों की जांच की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को लेकर सभी मंडलायुक्तों व डीएम को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और त्रुटियों की पुनरावृत्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी मंडलों के मण्डलायुक्तों को रोल प्रेक्षक के रूप में सघन पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि गड़बड़ी न हो। मतदाता सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम की जिम्मेदारी तय की जाएगी। किसी भी कीमत पर एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियां नहीं होनी चाहिए।

सभी जिलों के भेजे सख्त निर्देश सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल प्रभाव से कंप्यूटर सहायकों से मतदाता फॉर्मों की फीडिंग पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं 10 अप्रैल को एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद अभी तक मतदाता सूची में कंप्यूटर सहायकों की ओर से ऑनलाइन फीड किए गए मतदाता फॉर्मों की जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ एप से बीएलओ ही भौतिक रूप से जमा फॉर्मों को डिजिटल रूप से जमा करेंगे।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के कार्यों से जुड़े अधिकारी अपने कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 का भली-भांति अध्ययन कर लें। जिसमें दो वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्राविधान है। ईआरओ 10 अप्रैल से अभी तक विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करेंगे। सभी अधिकारियों को ईआरओ नेट का अपना लॉगिन आईडी व पासवर्ड किसी से भी साझा न किये जाने की हिदायत दी गई। ईसीआईनेट का प्रशिक्षण देते हुए अधिकारियों से इसमें अपना निजी मोबाइल नंबर भी जोड़ने को कहा गया जिससे बीएसएनएल का नेटवर्क न मिलने पर काम प्रभावित न हो।

पीलीभीत जैसे प्रकरण की पुनरावृत्ति हुई तो सभी नपेंगे सीईओ ने कहा कि 10 अप्रैल को एसआईआर की समाप्ति के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची से लेकर अब तक कम्प्यूटर सहायक द्वारा फीड किये गये फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म-8 की जांच अवश्य करा ली जाय जिससे की पीलीभीत जैसे प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो। यदि इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं कम्प्यूटर सहायक को उत्तरदायी मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी का शिथिल पर्यवेक्षण मानते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मण्डलायुक्तों का रोल प्रेक्षक के रूप में दायित्व निर्धारित है ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने मण्डल के सम्बन्धित जिलों में मतदाता सूची के कार्यों का सघन पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही होगी।

समय पर आख्या न देने जताई नाराजगी सीईओ ने बुलन्दशहर, सीतापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया में प्रसारित डुप्लीकेट मतदाताओं से सम्बन्धित शिकायतों के संबंध में आख्या समय से न प्रेषित किए जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की और शीघ्र आख्या प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

बूथ पर न पहुंचने वाले बीएलओ नपेंगे 24 अक्तूबर को विशेष अभियान दिवस बीएलओ के समय से बूथ पर न पहुंचने, बीएलओ के अनुपस्थित रहने आदि से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए अनुपस्थित रहे बीएलओ से सम्बन्धित आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में आगाह किया गया कि आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान आयोजित किये जाने वाले विशेष अभियान दिवसों में इस तरह की शिकायतों की पुनरावृत्ति क्षम्य नहीं होगी।