आलोक सिपाही, पक्का सपाई; अमित भी सपा से जुड़ा; कोडीन सिरप पर योगी ने अखिलेश को घेरा

संक्षेप:

शोर शराबे के बीच सीएम योगी ने कहा कि अगर प्रत्याशी नहीं है तो अमित यादव की फोटो अखिलेश के साथ तो है न। उन्होंने सदन में फोटो दिखाई। सीएम ने कोडीन सिरप मामले में अब तक की गई कार्रवाईयों का विस्तार से विवरण दिया। कहा कि इस मामले में कार्रवाई जारी है। एक भी अपराधी बचेगा नहीं। 

Dec 22, 2025 05:18 pm IST
कोडीन सिरप केस को लेकर सीएम योगी सोमवार को विधानसभा में जमकर गरजे। उन्होंने इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के नाम लिए। आरोपियों में से एक बर्खास्त पुलिसकर्मी आलोक का नाम लेते हुए सीएम योगी ने कहा, ‘अमित सिपाही, पक्का सपाई’। सदन में सपा सदस्यों के विरोध के बीच सीएम ने कहा कि आखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो है। यह कहते हुए उन्होंने हाथ में फोटो लेकर दिखाई भी। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले के मुख्य आरोपियों में शुमार शुभम जायसवाल का समाजवादी पार्टी से संबंध रहा है। सीएम ने कहा कि वह अमित यादव का व्यापारिक साझेदार है। अमित यादव कैंट वाराणसी से सपा का प्रत्याशी रहा है। बता दें कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार विरोध जताते रहे। शोर शराबे के बीच सीएम योगी ने कहा कि अगर प्रत्याशी नहीं है तो अमित यादव की फोटो अखिलेश के साथ तो है न। इसी दौरान उन्होंने सदन में फोटो दिखाई। सीएम ने सिरप मामले में अब तक की गई कार्रवाईयों का विस्तार से विवरण देते हुए कहा कि मिलिंद यादव भी इस नेक्सस में शामिल है जो शुभम जायसवाल का करीबी है। मिलिंद यादव के फोन नंबर शैली ट्रेडर्स के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं।

बता दें कि सोमवार को यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने नियम 56 के तहत नोटिस देकर कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। चर्चा में विपक्ष का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर भी चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि इस अवैध कारोबार से सपा के तार जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश के बाहर कोडीन युक्त सिरप के दुरुपयोग से मौत के मामले सामने आए हैं। सीएम ने जोर देकर कहा कि यूपी इस मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) ने पहले ही 332 दुकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 136 प्रतिष्ठानों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सीएम ने बताया कि यूपी पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। अब तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है। सभी को पकड़ा जाएगा।

सीएम ने इस मामले में लिप्त पाए गए वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ के कुल होलसेलर्स का नाम भी लियाा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में सिरप के एक हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है। सिरप की अवैध तस्करी और स्टोरेज के मामलों में सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। सीएम ने कहा कि कुछ लोग मनोरंजन और नशे के लिए इस सिरप का दुरुपयोग करते हैं। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर अपना हमला जारी रखा। उन्होंने कहा कि माफिया से संबंध किसके हैं, हर व्यक्ति यह जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कफ सिरप की अवैध तस्करी से सपा के नेता जुड़े हैं। कहा कि सच सदैव कड़वा होता है। हालांकि आपको सच सुनने की आदत नहीं है। सीएम योगी ने वाराणसी के सिरप केस के आरोपी शुभम जायसवाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वह मनोज यादव के स्टोर का उपयोग करता था। अमित यादव और मिलिंद यादव से उसकी साझेदारी रही है। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल के खाते में लेन-देन भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रहा है। एक भी अपराधी बचेगा नहीं।

