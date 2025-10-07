Allottees consent is required before changing township maps; UP builders will no longer be able to fraud टाउनशिप का नक्शा बदलने से पहले आवंटियों की सहमति जरूरी, बिल्डर अब नहीं कर पाएंगे धोखाधड़ी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Allottees consent is required before changing township maps; UP builders will no longer be able to fraud

टाउनशिप का नक्शा बदलने से पहले आवंटियों की सहमति जरूरी, बिल्डर अब नहीं कर पाएंगे धोखाधड़ी

यूपी में अब टाउनशिप का नक्शा बदलने से पहले आवंटियों की सहमति जरूरी होगा। इस सहमति पत्र का विकास प्राधिकरणों द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। बिल्डर अब धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे।

Deep Pandey लखनऊ, शैलेंद्र श्रीवास्तवTue, 7 Oct 2025 06:04 AM
टाउनशिप का नक्शा बदलने से पहले आवंटियों की सहमति जरूरी, बिल्डर अब नहीं कर पाएंगे धोखाधड़ी

यूपी में टाउनशिप में मकान लेने वालों के साथ बिल्डर अब धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। टाउनशिप में आवंटियों के रहने के दौरान किसी तरह का नक्शा बदलने से पहले दो तिहाई आवंटियों की सहमति लेना जरूरी होगा। बिल्डरों द्वारा लगाए जाने वाले इस सहमति पत्र का विकास प्राधिकरणों द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। आवंटियों द्वारा सहमति पत्र दिए जाने की पुष्टि होने के बाद ही नक्शे में किसी तरह के संशोधन पर विचार किया जाएगा।

प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है। इसके साथ ही नक्शे के संशोधन, कंपाउंडिंग या अन्य किसी भी तरह के मामले में परियोजना के रेरा में पंजीकरण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। टाउनशिप के अंदर लाइसेंसी के अलावा किसी अन्य बिल्डर का नक्शा स्वीकृत करने से पहले यह देखा जाएगा कि लाइसेंस लेने वाले ने निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है या नहीं।

टाउनशिप के अंदर बड़ी परियोजनाओं का नक्शा चरणवार स्वीकृत करने पर विकास प्राधिकरणों द्वारा विचार किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाएगा कि आवंटियों को दी जाने वाली सुविधाओं का काम पहले चरण में हो। यह देखा जाए कि नक्शा की अवधि और परियोजना पूरी करने की अवधि में अधिक अंतर न होने पाए। टाउनशिप का लाइसेंस लेने के बाद नियमत: पांच साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा कराया जाना चाहिए।

बिल्डर करते हैं खेल

अमूमन टाउनशिप के अंदर नक्शा पास कराते समय जो वादा किया जाता है आवंटियों को वैसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। बिल्डर विकास प्राधिकरण अधिकारियों से मिलकर टाउनशिप का नक्शा कई बार संशोधित करा लेते हैं और सुविधाओं वाले स्थानों को व्यवसायिक करते हुए बेच लेते हैं। इसके साथ ही गरीबों और निम्न मध्य वर्ग के लिए मकान बनाने से भी भागते हैं। इसीलिए शासन स्तर पर हुई बैठक में विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नक्शा पास करते समय आवंटियों के हितों की रखा जाए।

