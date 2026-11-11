ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन का ऐलान कल, यूपी में सियासी हलचल तेज
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच गुरुवार को चुनावी गठबंधन का ऐलान होगा। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन के ऐलान से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज है।
लखनऊ। विशेष संवाददाता। आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) और आजाद समाज पार्टी के बीच गुरुवार को चुनावी गठबंधन का ऐलान होगा। दोनों दलों के मुखिया लखनऊ के एक होटल में संयुक्त रूप से चुनावी गठजोड़ का ऐलान करेंगे। उत्तर प्रदेश में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन पहले सियासी हलचल तेज है।
पिछले दिनों दोनों नेताओं की मुलाकात ने सियासी गठजोड़ के संकेत दिए थे। दोनों दलों की नजदीकियां अब सियासी समीकरण तक पहुंच गई हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदउद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद शहर के एक होटल में चुनावी गठबंधन को अंतिम रूप देंगे। आसन्न विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, चुनावी घोषणापत्र जैसे अन्य मुद्दे बाद में तय होंगे लेकिन दोनों दलों के साथ आने की खबर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दोनों दलों के गठबंधन पर बड़े दलों की लंबे समय से नजर है।
मुस्लिम और दलित बहुल सीटों को प्रभावित करेगा गठबंधन
चुनावी गठजोड़ के ऐलान के बाद राजनीतिक दल अपनी रणनीति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। विपक्षी दलों का पहला चुनावी गठजोड़ होने के नाते प्रमुख क्षेत्रीय दलों के वोटों में भी बंटवारे का खतरा है। इस नाते सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल भी दोनों दलों के गठबंधन पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। एआईएमआईएम का मुस्लिम बहुल तो आजाद समाज पार्टी दलित बहुल सीटों का चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकती है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि गुरुवार को तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा। आने वाले चुनाव में दोनों दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस गठबंधन से दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजलूमों की आवाज को मजबूती मिलेगी।
ओवैसी का यूसीसी को लेकर बयान
उधर, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) गैर-हिंदुओं पर 'हिंदू नागरिक संहिता' थोपने की एक कोशिश है। ओवैसी ने मुंबई में कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में यूसीसी संबंधी विधेयक को पारित किए जाने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य में इसे लागू किए जाने का विरोध करेगी। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार यूसीसी लागू करेगी। ओवैसी ने राज्य सरकार की ओर से यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया के तहत जारी प्रश्नावली पर चिंता भी जताई। उन्होंने दावा किया कि प्रश्नावली में हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और इसमें यूसीसी की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं की गई है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने कहा कि गुजरात, असम, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड की तरह ही महाराष्ट्र में यूसीसी लाना असल में गैर-हिंदुओं पर 'हिंदू नागरिक संहिता' थोपने का एक प्रयास है।
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