‘अपनों’ को इबादत की भी छुट्टी, दूसरे धर्म के डॉक्टरों को रिश्तेदार की मौत पर भी नहीं; KGMU केस
लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण मामले की जांच में डॉक्टरों की छुट्टियों को लेकर भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। धर्मांतरण को लेकर डॉक्टरों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। अपने धर्म के डॉक्टरों को इबादत और धार्मिक आयोजनों के लिए छुट्टी मिलती थी।
लखनऊ। रजनीश रस्तोगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों की छुट्टियों को लेकर भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। एसटीएफ की रिपोर्ट में महिला रेजिडेंट डॉक्टरों को मानसिक प्रताड़ना देने का जिक्र है। आरोप है कि मुस्लिम यानी ‘अपने समुदाय के डॉक्टरों को इबादत और धार्मिक आयोजनों के लिए छुट्टी मिलती थी। वहीं दूसरे समुदाय की महिला डॉक्टरों को परिवार में मृत्यु होने से लेकर छठ पूजा तक के लिए अवकाश नहीं दिया जाता था। छुट्टियों को लेकर संस्थान में अलग-अलग रवैये पर सवाल उठे हैं।
एसटीएफ की रिपोर्ट में पैथोलॉजी विभाग में फैकल्टी पर रेजिडेंट डॉक्टरों को छुट्टी देने में भेदभाव बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि दूसरे समुदाय की फैकल्टी महिला रेजिडेंट डॉक्टरों से धार्मिक परंपराओं को लेकर सवाल करती थीं। एक महिला डॉक्टर से पूछा गया कि महिला होकर क्या वह मृतक को अग्नि देगी? इस तरह के सवालों से रेजिडेंट डॉक्टर आहत थीं। धार्मिक रीति-रिवाजों के पालन को लेकर उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता था। वहीं दूसरे समुदाय के रेजिडेंट डॉक्टरों को निकाह से लेकर नमाज तक के लिए छुट्टी देने के आरोप हैं।
एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, छुट्टी जैसे सामान्य अधिकार में भी मजहब के आधार पर रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ अलग-अलग सलूक किया गया। एक तरफ कुछ डॉक्टरों को धार्मिक गतिविधियों के लिए सहूलियत दी गई। दूसरी तरफ दूसरे धर्म के डॉक्टरों को अपने परिवार और परंपराओं से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका नहीं मिला।
रमीज के कनेक्शन हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाले रजा से भी
केजीएमयू में धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी डॉ. रमीज के कनेक्शन हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाले रजा से भी मिले हैं। एसटीएफ और एजेंसियों ने अपनी जांच इस बिंदु पर तेज कर दी है। रमीज, रजा की देश द्रोह वाली गतिविधियों से प्रभावित था। उसकी ट्रैवेल हिस्ट्री में केरल आने जाने की पुष्टि हुई थी। रजा को एटीएस ने सितंबर 2025 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब रमीज और रजा से जेल में पूछताछ की तैयारी है। रजा ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। वह मुंबई, केरल, अहमदाबाद, यूपी के कई देश विरोधी संगठनों से जुड़ा था। वह पीएफआई का भी समर्थन करता था। रजा देश विरोधी नेटवर्क चलाने के लिए अलग-अलग राज्यों से फंड भी जुटाता था। एजेंसियां और एसटीएफ खातों की छानबीन कर रही है। दोनों के खातों में हुए लेनदेन का ब्योरा देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, रमीज के पिता के बैंक खातों से लाखों के लेनदेन की बात सामने आई है। पुलिस टीम आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ करने की तैयारी में है
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें