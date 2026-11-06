‘अपनों’ को इबादत की भी छुट्टी, दूसरे धर्म के डॉक्टरों को रिश्तेदार की मौत पर भी नहीं; KGMU केस

लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण मामले की जांच में डॉक्टरों की छुट्टियों को लेकर भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। धर्मांतरण को लेकर डॉक्टरों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। अपने धर्म के डॉक्टरों को इबादत और धार्मिक आयोजनों के लिए छुट्टी मिलती थी।

लखनऊ। रजनीश रस्तोगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में धर्मांतरण मामले की जांच के दौरान रेजिडेंट डॉक्टरों की छुट्टियों को लेकर भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। एसटीएफ की रिपोर्ट में महिला रेजिडेंट डॉक्टरों को मानसिक प्रताड़ना देने का जिक्र है। आरोप है कि मुस्लिम यानी ‘अपने समुदाय के डॉक्टरों को इबादत और धार्मिक आयोजनों के लिए छुट्टी मिलती थी। वहीं दूसरे समुदाय की महिला डॉक्टरों को परिवार में मृत्यु होने से लेकर छठ पूजा तक के लिए अवकाश नहीं दिया जाता था। छुट्टियों को लेकर संस्थान में अलग-अलग रवैये पर सवाल उठे हैं।

एसटीएफ की रिपोर्ट में पैथोलॉजी विभाग में फैकल्टी पर रेजिडेंट डॉक्टरों को छुट्टी देने में भेदभाव बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि दूसरे समुदाय की फैकल्टी महिला रेजिडेंट डॉक्टरों से धार्मिक परंपराओं को लेकर सवाल करती थीं। एक महिला डॉक्टर से पूछा गया कि महिला होकर क्या वह मृतक को अग्नि देगी? इस तरह के सवालों से रेजिडेंट डॉक्टर आहत थीं। धार्मिक रीति-रिवाजों के पालन को लेकर उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता था। वहीं दूसरे समुदाय के रेजिडेंट डॉक्टरों को निकाह से लेकर नमाज तक के लिए छुट्टी देने के आरोप हैं।

एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार, छुट्टी जैसे सामान्य अधिकार में भी मजहब के आधार पर रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ अलग-अलग सलूक किया गया। एक तरफ कुछ डॉक्टरों को धार्मिक गतिविधियों के लिए सहूलियत दी गई। दूसरी तरफ दूसरे धर्म के डॉक्टरों को अपने परिवार और परंपराओं से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका नहीं मिला।