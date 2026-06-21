यूपी स्वास्थ्य महानिदेशालय में भ्रष्टाचार का खेल! धन उगाही के आरोप, PMO ने दिए जांच के आदेश
यूपी के स्वास्थ्य महानिदेशालय में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की पीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत में तबादलों में कथित लेनदेन, लंबे समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
UP News: उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर की गई शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्शन लिया है। पीएमओ ने मामले को संत्रान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि शिकायत में स्वास्थ्य महानिदेशालय में तबादलों में कथित लेनदेन, लंबे समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं, मामले की निष्पक्ष और गोपनीय जांच की मांग के बाद अब नजरें एजेंसियों की नजर टिकी हुई है।
दरअसल, स्वास्थ्य महानिदेशालय में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की पीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। डालीगंज के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर कुमार के नाम से यह शिकायत प्रधानमंत्री, राज्यपाल, रक्षामंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की गई थी। उन्होंने शिकायती पत्र में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर पवन कुमार अरुण पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं महानिदेशालय को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया है। इसमें महानिदेशालय की तीन महिला कर्मियों की भी शिकायत की गई है।
शिकायतकर्ता ने लेवल-1 के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के तबादलों में लाखों रुपये के लेनदेन का आरोप लगाया है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों के 10 से 15 वर्षों से निदेशालय में तैनात रहने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। कुछ अधिकारियों पर अकूत संपत्ति अर्जित की गई है। पूरे मामले की गोपनीय ढंग से किसी बाहरी एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने महानिदेशालय के सीसीटीवी फुटेज और आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों की मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल की जांच कराने की भी मांग की गई है। इस संबंध में महानिदेशक से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
सीएमएस को जूते मारने में तीन नर्सों पर रिपोर्ट
उधर, कानपुर के आजाद नगर चेस्ट अस्पताल की सीएमएस को जूते मारने के आरोप में नवाबगंज पुलिस ने तीन नर्सों पर शनिवार रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बता दें कि 18 जून को राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआईएस) के आजादनगर स्थित चेस्ट अस्पताल में सीएमएस और नर्सों के बीच मारपीट हुई थी।
घटना के बाद दोनों पक्ष एसआईएस निदेशक के पास शिकायत लेकर गए थे। इसके बाद पीड़ित नर्सें पपनेश, नूतन और रीता वर्मा मारपीट किए जाने और अपमानित किए जाने की शिकायत लेकर नवाबगंज थाने पहुंचीं थीं। पुलिस ने तहरीर ले ली थी लेकिन नर्सों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। सीएमएस डॉ. डिंपल सोनी ने 19 जून को थाने में तहरीर दी। पुलिस ने चोट पहुंचाने, अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बीएनएस की धारा 115 (2), धारा 352 और 351 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें