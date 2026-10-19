ऑटो से गोमांस तस्करी का आरोप, पुलिस से भिड़े हिंदूवादी कार्यकर्ता; चौकी में हनुमान चालीसा पढ़ी

बुलंदशहर में इमलिया गांव के पास पशुओं के अवशेष से भरा ऑटो पकड़ने पर हंगामा हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने गौमांस तस्करी का आरोप लगाते हुए चालक को पुलिस के हवाले किया। चौकी पर भीड़ ने हंगामा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने नमूने जांच के लिए भेजे हैं।

बुलंदशहर, संवाददाता: कोतवाली देहात क्षेत्र में बुलंदशहर-गढ़मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे स्थित गांव इमलिया के पास रविवार को पशुओं के अवशेष से भरे एक ऑटो को पकड़ने के बाद भारी हंगामा हो गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने ऑटो में गौमांस ले जाने का आरोप लगाते हुए वाहन और उसके चालक को नई मंडी चौकी के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने अवशेषों के सैंपल लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। एडीएम प्रशासन नीतीश कुमार भी मौके पर पहुंचे।

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को स्टेट हाईवे पर इमलिया के निकट कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध स्थिति में आ रहे एक ऑटो को रोक लिया। तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में पशुओं के अवशेष बरामद हुए। कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि यह गौमांस है और इसकी तस्करी की जा रही थी। इसके बाद कार्यकर्ता ऑटो और आरोपी को लेकर सीधे नई मंडी चौकी पहुंचे। ऑटो पकड़े जाने की खबर फैलते ही चौकी पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ एकत्र हो गई।

पुलिस चौकी में पढ़ी हनुमान चालीसा चौकी परिसर में भीड़ ने जमकर हंगामा किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोपी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय, सीओ सिटी प्रखर पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बमुश्किल स्थिति को संभाला और किसी तरह गुस्साए लोगों को शांत कराया। पुलिस ने तुरंत ऑटो और अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया है। पशु चिकित्सा विभाग की मदद से अवशेषों के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं।