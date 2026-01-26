अल्लाह हू अकबर...गणतंत्र दिवस पर मदरसा छात्रों से लगवाए मजहबी नारे, तिरंगा लेकर निकाला जुलूस

संक्षेप: गणतंत्र दिवस के मौके पर बागपत का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मदरसा छात्रों से मजहबी नारा लगवाया गया। साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर पूरे गांव में जुलूस निकलवाया गया। बच्चों से मजहबी नारा लगवाए जाने पर हिंदू संगठन में आक्रोश है।

यूपी के बागपत में गणतंत्र दिवस पर मदरसा छात्र-छात्राओं ने हाथ में तिरंगा लेकर गांव भर में जुलूस निकाला। इस दौरान छात्रों अल्लाह हू अकबर के मजहबी नारे लगवाए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मदरसा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मदरसा बनाए जाने का भी आरोप लगाया है।

मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र के गौन गांव का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसा संचालक रहमइलाही ने गणतंत्र दिवस पर जुलूस निकलवाया। इसमें मासूम छात्र-छात्राएं शामिल थे। जुलूस पूरे गांव में निकाला गया। छात्रों से संचालक ने अल्लाह हू अकबर का मजहबी नारा भी लगवाया। बच्चे जुलूस निकालते जा रहे थे और मजहबी नारा भी लगा रहे थे। बच्चों के इस जुलूस का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो जब हिंदू जगरन मंच के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो उनमें आक्रोश फैल गया।