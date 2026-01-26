Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAllahu Akbar Religious slogans were chanted madrasa students on Republic Day procession taken out carrying tiranga flag
अल्लाह हू अकबर...गणतंत्र दिवस पर मदरसा छात्रों से लगवाए मजहबी नारे, तिरंगा लेकर निकाला जुलूस

अल्लाह हू अकबर...गणतंत्र दिवस पर मदरसा छात्रों से लगवाए मजहबी नारे, तिरंगा लेकर निकाला जुलूस

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस के मौके पर बागपत का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मदरसा छात्रों से मजहबी नारा लगवाया गया। साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर पूरे गांव में जुलूस निकलवाया गया। बच्चों से मजहबी नारा लगवाए जाने पर हिंदू संगठन में आक्रोश है।

Jan 26, 2026 11:23 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
share Share
Follow Us on

यूपी के बागपत में गणतंत्र दिवस पर मदरसा छात्र-छात्राओं ने हाथ में तिरंगा लेकर गांव भर में जुलूस निकाला। इस दौरान छात्रों अल्लाह हू अकबर के मजहबी नारे लगवाए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने मदरसा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मदरसा बनाए जाने का भी आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र के गौन गांव का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसा संचालक रहमइलाही ने गणतंत्र दिवस पर जुलूस निकलवाया। इसमें मासूम छात्र-छात्राएं शामिल थे। जुलूस पूरे गांव में निकाला गया। छात्रों से संचालक ने अल्लाह हू अकबर का मजहबी नारा भी लगवाया। बच्चे जुलूस निकालते जा रहे थे और मजहबी नारा भी लगा रहे थे। बच्चों के इस जुलूस का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो जब हिंदू जगरन मंच के कार्यकर्ताओं तक पहुंचा तो उनमें आक्रोश फैल गया।

बच्चों के मजहबी नारा लगवाए जाने को लेकर हिंदू संगठन ने मदरसा संचालक के कार्रवाई की मांग करने लगे। उनका आरोप था कि मदरसा संचालक ने जानबूझकर बच्चों को बरगलाया और उनसे गणतंत्र दिवस पर मजहबी नारा लगवाया। मदरसा संचालक ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उनका यह भी आरोप है कि गांव में जो मदरसा संचालित किया जा रहा है वह सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है जिसकी जांच कर उसे बंद कराया जाए। इस मामले में थाना चांदी नगर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है अभी किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर भी नहीं मिली है फिर भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bagpat Latest News Up Latest News Madarsa Board अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |