उन्नाव गैंगरेप: इलाहाबाद HC ने यूपी सरकार से पूछा- विधायक को गिरफ्तार करेंगे या नहीं?

उन्नाव गैगरेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त भरे लहजे में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि वे आरोपी विधायक को गिरफ्तार करेंगे या नहीं? हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से इस बारे में लंच टाइम के बाद जवाब देने को कहा है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव गैंगरेप मामले पर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किये जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 12 अप्रैल की सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी। कोर्ट ने इस मामले में एक एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है।

#Unnao Rape Case: Allahabad High Court asks state govt counsel, "Why has the MLA not been arrested yet?' Seeks reply post lunch.