इस यूनिवर्सिटी के टीचरों के कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर बैन, देना होगा शपथपत्र

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने टीचरों के कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। रजिस्ट्रार की ओर से जारी नोटिस के अनुसार विश्वविद्यालय कोई भी शिक्षक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी रूप से कोचिंग या ट्यूशन नही पढ़ा पाएंगे।

अनिकेत यादव, प्रयागराज Allahabad Unveracity: इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इविवि के रजिस्ट्रार की ओर से 31 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार विश्वविद्यालय तथा उसके संघटक महाविद्यालयों का कोई भी शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निजी कोचिंग संस्थान में अध्यापन अथवा निजी ट्यूशन से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा। यह प्रतिबंध ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर समान रूप से लागू होगा।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, केंद्रों के निदेशक और समन्वयक अपने-अपने विभागों एवं केंद्रों के शिक्षकों से इस संबंध में संयुक्त शपथपत्र (अंडरटेकिंग) लेकर कुलसचिव कार्यालय में जमा करेंगे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य भी अपने यहां कार्यरत शिक्षकों का संयुक्त शपथपत्र डीन, कॉलेज डेवलपमेंट के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों की शैक्षणिक जवाबदेही और संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा हितों के टकराव की स्थिति से बचा जा सकेगा।

रिटायर्ड प्राचार्य सत्रलाभ लेकर बने शिक्षक, पढ़ाएंगे दूसरा विषय उधर, उच्च शिक्षा विभाग में जमकर मनमानी चल रही है। राजकीय महाविद्यालय हरीपुर निहस्था, रायबरेली के प्राचार्य रहे डॉ. चन्द्र प्रकाश के 26 जुलाई को रिटायर्ड होने के बाद उन्हें शिक्षक के रूप में सत्रलाभ दे दिया गया। तकरीबन 11 महीने के सत्रलाभ से उन्हें 35 लाख रुपये से अधिक का वेतन भुगतान होगा। मजे की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास विषय की अनुमन्यता नहीं है और यहां इतिहास विषय की पढ़ाई होती है। नियमानुसार प्राचीन इतिहास विषय का शिक्षक इतिहास नहीं पढ़ा सकता। महाविद्यालयों में प्राचीन इतिहास और इतिहास विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी अलग-अलग होती है।

उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए जो 2107 पदों का अधियाचन भेजा गया है उसमें भी इतिहास के 60 और प्राचीन इतिहास के 25 पद अलग-अलग भेजे गए हैं। इसे संयोग कहें या कुछ और कि डॉ. चन्द्र प्रकाश मई तक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी विंध्याचल मंडल के पद पर कार्यरत थे। यदि उसी पद पर रहते तो जन्मतिथि जुलाई में ही सेवानिवृत्ति हो जाती। मई में ही उनका तबादला रायबरेली हुआ था।